Звезду «Ягуара» обвинили в изнасиловании 30 женщин
Около тридцати женщин из Франции и Бельгии обвинили 67-летнего французского певца и актера Патрика Брюэля в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Mediapart.
15 мая радиостанция France Inter рассказала о двух женщинах, обвинивших Брюэля в попытке изнасилования. Позже в тот же день поступила еще одна жалоба от французской телеведущей Флави Фламан.
По ее словам, артист изнасиловал ее в своей квартире в Париже в 1991 году. Тогда Фламан было 16 лет, а звезде — 32 года. После чая, предложенного мужчиной, девушка потеряла контроль над собой и пришла в себя только в его спальне. Из-за стыда и психологической травмы она долго молчала о той связи.
По данным телеканала BFMTV, мужчина упоминается как минимум в десяти заявлениях. Mediapart отмечает, что всего против Брюэля подали восемь исков по обвинениям в сексуальном насилии и множество других по инцидентам, которые в основном произошли между 1991 и 2015 годами.
Большинство дел рассматривает прокуратура Нантера, один иск — прокуратура Сен-Мало на западе Франции. Одновременно идут еще два расследования в Канаде и Бельгии. Сам исполнитель отрицает все обвинения. Он выразил уверенность, что судебные процессы помогут разобраться в ситуации.
