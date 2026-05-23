Кушанашвили высказался о диагнозе Лерчек

23 мая 2026, 14:02

Кушанашвили усомнился в онкологии блогерши Лерчек и напомнил о мошенничестве

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Известный теле- и радиоведущий Отар Кушанашвили публично выразил сомнения относительно тяжести онкологического заболевания блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Каково?!» на YouTube.





По словам шоумена, первоначально он сочувствовал блогеру, однако изменил свое мнение после появления видео из тренажерного зала, снятого другим посетителем. В опубликованном фрагменте Чекалина, у которой ранее диагностировали рак желудка четвертой стадии, занимается на тренажерах.





«Если здесь и есть болезнь, то только не та, которую они предъявили общественности», — заявил ведущий.