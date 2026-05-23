Кушанашвили высказался о диагнозе Лерчек

Кушанашвили усомнился в онкологии блогерши Лерчек и напомнил о мошенничестве
Известный теле- и радиоведущий Отар Кушанашвили публично выразил сомнения относительно тяжести онкологического заболевания блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Каково?!» на YouTube.
По словам шоумена, первоначально он сочувствовал блогеру, однако изменил свое мнение после появления видео из тренажерного зала, снятого другим посетителем. В опубликованном фрагменте Чекалина, у которой ранее диагностировали рак желудка четвертой стадии, занимается на тренажерах.
«Если здесь и есть болезнь, то только не та, которую они предъявили общественности», — заявил ведущий.Кроме того, Кушанашвили раскритиковал блогершу и ее партнера Артема (Луиса Сквиччиарини) за отказ называть имена лечащих врачей. Сам процесс публичного освещения лечения он назвал шапито. Журналист также напомнил аудитории о не закрытых обвинениях в адрес Чекалиной в мошенничестве.
Ранее на критику и обвинения во лжи сама Чекалина ранее опубликовала видео, демонстрирующее шрам от операции на спине и палату, где она проходит пятый курс химиотерапии. Подробности в нашем материале.