Энн Хэтэуэй снялась на обложке модного глянцевого журнала — фото
43-летняя актриса, исполнившая роль Пенелопы в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея», украсила сольную обложку специального летнего выпуска журнала ELLE. В масштабной фотосессии также приняли участие другие звезды проекта — Зендея, Шарлиз Терон и Люпита Нионго, каждая из которых получила персональную обложку.
Для Хэтэуэй, ставшей символом водной стихии, фотограф Норман Джин Рой создал кадр сквозь мокрое стекло с каплями воды. Звезда выбрала эффектное платье от Stella McCartney с объемной бирюзовой бахромой, а бриллиантовые серьги от Bulgari добавили образу роскоши.
За стиль отвечал известный стилист Лоу Роуч. Премьеру приключенческой ленты «Одиссея» запланировали на июль 2026 года.
Ранее Энн Хэтэуэй прокомментировала слухи о якобы сделанной пластической операции. Знаменитость, которая обычно избегает публичных обсуждений своей внешности, на этот раз решила нарушить правило из-за масштабов возникшего резонанса.
