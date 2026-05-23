Энн Хэтэуэй снялась на обложке модного глянцевого журнала — фото

23 мая 2026, 13:34

Актриса Энн Хэтэуэй снялась на обложке модного журнала к премьере «Одиссеи»

Энн Хэтэуэй (Фото: Instagram*/annehathaway)

43-летняя актриса, исполнившая роль Пенелопы в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея», украсила сольную обложку специального летнего выпуска журнала ELLE. В масштабной фотосессии также приняли участие другие звезды проекта — Зендея, Шарлиз Терон и Люпита Нионго, каждая из которых получила персональную обложку.