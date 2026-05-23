«Отстрелялась»: Екатерина Климова сфотографировалась с сыном на последнем звонке — фото
48-летняя Екатерина Климова сообщила о важном семейном событии. Актриса поделилась в личном блоге снимками с последнего звонка, который прозвенел для её младшего сына Корнея Петренко.
Юноша завершил обучение в Ломоносовской школе — престижном учебном заведении, где учатся дети многих известных личностей. На опубликованных фотографиях звездная мать и её наследник позируют вместе, выбрав для торжества классические костюмы.
«Последний звонок! Ура, товарищи! Поздравляем всех, у кого тоже в этом году случится это незабываемое событие! У меня остался один школьник, а точнее школьница! Можно сказать — отстрелялась», — эмоционально подписала кадры Климова.Корней — один из четырёх детей актрисы. Он родился в браке артистки с актёром Игорем Петренко. Их союз продлился 10 лет и завершился громким разводом на фоне алкогольной зависимости и измен супруга. От этих отношений у Климовой также есть 19-летний сын Матвей. Старшая дочь актрисы, Елизавета, появилась на свет в первом браке с бизнесменом Ильёй Хорошиловым. В 2015 году Климова вышла замуж за актёра Гелу Месхи и родила дочь Беллу, однако в 2019 году пара рассталась.