Гостей фестиваля «Единство» в Раменском ждут стихи, йога и мастер-классы

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Масштабный семейный фестиваль «Единство» проведут в Раменском парке 29 августа, для гостей приготовили различные активности на семи тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Открытие праздника состоится на площадке «Лира», там же пройдёт танцевально-поэтический перфоманс и концерт, в котором приму участие разные исполнители, в том числе — финалистка популярных телепроектов Ангелина Сергеева», — говорится в сообщении.На литературной площадке фестиваля будут выступать местные поэты под аккомпанемент ханга. Прочесть свои стихи смогут и гости фестиваля — в рамках «открытого микрофона» площадку предоставят всем желающим.
На фестивале также будет работать площадка, где проведут сеанс медитации и трансформационную игру. В других тематических зонах посетителей ждут занятия йогой, полезные и творческие мастер-классы, кроме того, можно будет проконсультироваться у нутрициолога, психолога и других экспертов. А одна из площадок будет посвящена подготовке к родам и восстановлению после них.
Фестиваль откроется в 14:00 и будет работать до девяти вечера.
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Лев Каштанов