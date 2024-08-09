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Гостей фестиваля «Единство» в Раменском ждут стихи, йога и мастер-классы

09 августа 2024, 16:46
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Масштабный семейный фестиваль «Единство» проведут в Раменском парке 29 августа, для гостей приготовили различные активности на семи тематических площадках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Открытие праздника состоится на площадке «Лира», там же пройдёт танцевально-поэтический перфоманс и концерт, в котором приму участие разные исполнители, в том числе — финалистка популярных телепроектов Ангелина Сергеева», — говорится в сообщении.
На литературной площадке фестиваля будут выступать местные поэты под аккомпанемент ханга. Прочесть свои стихи смогут и гости фестиваля — в рамках «открытого микрофона» площадку предоставят всем желающим.



На фестивале также будет работать площадка, где проведут сеанс медитации и трансформационную игру. В других тематических зонах посетителей ждут занятия йогой, полезные и творческие мастер-классы, кроме того, можно будет проконсультироваться у нутрициолога, психолога и других экспертов. А одна из площадок будет посвящена подготовке к родам и восстановлению после них.

Фестиваль откроется в 14:00 и будет работать до девяти вечера.

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#раменское
#фестиваль
#раменский городской округ
#культура
#мероприятия
Звёзды 90-х дадут в Подмосковье благотворительный концерт в пользу жителей Курска
В усадьбе Гребнево 10 августа состоится благотворительный концерт
09 августа 2024, 17:10

Фото: пресс-служба усадьбы Гребнево

Благотворительный концерт звёзд 90-х состоится в субботу, 10 августа, на Большой сцене подмосковной усадьбы Гребнево, сообщает пресс-служба усадьбы.
«Для зрителей выступят Рома Жуков, Александр Айвазов, Андрей Ковалёв, группа «Восток», и ВИА «Здравствуй, песня!», — говорится в сообщении.
Вход на концерт бесплатный, на мероприятии будет организован сбор средств в помощь пострадавшим жителям Курской области. Концерт начнётся в шесть вечера.

Доехать до усадьбы Гребнево общественным транспортом можно двумя способами: на электричке с Ярославского вокзала до станции Фрязино пассажирская, а затем на местном автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево» или с автовокзала у станции метро «Щёлковская» автобусом №361 до автостанции в городе Фрязино, а оттуда — также на автобусе №43 до остановки «Усадьба Гребнево».

Доехать до усадьбы на машине можно по Ярославскому или Щёлковскому шоссе до города Фрязино, во Фрязине следовать по проспекту Мира до поворота на Фабричную улицу и по ней прямо до усадьбы.

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Гостей фестиваля «Единство» в Раменском ждут стихи, йога и мастер-классы

В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля
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#звёзды
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#фрязино
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В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»
09 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге в четь Дня физкультурника разведу Дворцовый мост под спортивный плейлист в рамках звукового шоу «Поющие мосты».
Отмечается, что в честь праздника в эту субботу в историческом парке Россия запланирована большая программа, где в том числе «Петербургский дневник» представит новый документальный фильм «Неолимпийские игры».

До этого «Известия» писали о традициях праздника, одним из основных традиций которого является проведение спортивных мероприятий и фестивалей, где люди могут приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Традиционно праздник отмечается спортсменами, тренерами, учителями физкультуры, студентами профильных вузов и колледжей и всеми гражданами, которые придерживаются здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Зарайске Московской области пройдёт яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца».

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#день физкультурнира
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«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля
«Праздник Изразца» отметят в Зарайске 10 и 11 августа: программа
09 августа 2024, 12:27

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

10 и 11 августа в Зарайске пройдет яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца». Площадка объединит не только современных художников, но и неравнодушных к искусству и творчеству людей.
Программа фестиваля очень разнообразная: показ мод, выставки, мастер-классы по гончарному и художественному ремеслу, перфомансы, общение с авторами и мастерами, музыкальные концерты, создающие симфонию из самых разных инструментов, среди которых ханги, язычковые барабаны, этнические флейты, шумовая перкуссия, акустическая гитара. Судя про всеми вышеперечисленному, каждый человек сможет найти себе занятие по душе.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Организаторы праздника рассказали корреспонденту «Радио 1», что мероприятие проходит уже в третий раз, и всегда собирает большое количество гостей, которые делятся своими положительными впечатлениями.

«Эмоции посетителей были всегда самые радостные. Каждый раз мы старались удивлять, придумывали что-то новое как в мастер-классах, так и в концертной программе, этим вызывая большой интерес гостей к нашему празднику. Даже выставка художественного стекла, дерева и керамики, которая работает во время праздника на территории кремля под открытым небом, каждый раз удивляет посетителей: и художники, состав которых всегда обновляется, стараются привозить недавно созданные работы. Все мастер-классы построены на креативной и увлекательной работе, все дети и даже взрослые с большим интересом и азартом принимают в них участие», — поделились организаторы.

Также они завили, что впервые праздник будет проходить два дня, и в нем примут участие более 50 профессиональных художников-мастеров.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Праздник проходит в рамках Года семьи, поэтому мы готовим несколько мастер-классов с символикой Года семьи. Второй день праздника полностью посвящен детскому творчеству: будет работать площадка «Игра в глину», площадка «Дети — детям», на которой мастер-класс проведут дети из керамических студий, и даже впервые на территории кремля пройдет выставка «Юность Гжели» под открытым небом!» — добавили сотрудники Зарайского музея.

Специальным гостей арт-выходного «Праздник Изразца» станет художник из Чебоксар Михаил Садовников — лауреат и дипломат многочисленных российских и международных выставок и конкурсов. Видеозаписи перформанса Михаила Садовникова, посвященные танцам глины на круге, набирают миллионы просмотров в социальных сетях, а на «Празднике Изразца» в Зарайском кремле гости праздника это шоу увидят вживую.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Идея праздника, по словам организаторов, возникла в процессе работы над циклом выставок «Искусство в ремесле» совместно с художником-керамистом, членом Ассоциации художников декоративных искусств Московского союза художников Еленой Мач. Мероприятие пройдет под общим руководством директора музея Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева.

Помимо основной программы, на празднике будут проходить квесты, в которых можно выиграть призы! Подробнее об активностях можно прочитать на официальном сайте музея-заповедника «Зарайский кремль».

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Дата проведения: 10 и 11 августа 2024 года.
Вход свободный.

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Умер актер из «Тихого Дона»
Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников
07 августа 2024, 21:47

Фото: istockphoto/NetPix

На 76-м году жизни скончался актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников. Об этом сообщили в театре «Свободное пространство».
«Не стало нашего дорогого друга и коллеги — скоропостижно скончался Владимир Крашенинников. В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии», — сказано на сайте культурного учреждения.

Актер театра и кино родился в Орле. До 1974 года учился в школе-студии МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (мастерская А. М. Карева). Затем выступал на сцене Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре «Свободное пространство» артист служил с 1985 года.

На экране Крашенинников появился в 1978 году. Известен по ролям в «Тихом Доне», где играл в 2015 году, «Женитьбе Белугина» и другим кинолентам.

Коллеги также отозвались о нем, как об оптимистичном, доброжелательном и жизнерадостном человеке.

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#звёзды
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Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев
07 августа 2024, 19:20

Фото: istockphoto/izzzy71

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Александр Гусев. Об этом сообщили в Мурманском областном кукольном театре, которому актер отдал более 40 лет. Гусев родился в Чапаевске Самарской области. Окончив Горьковское театральное училище, он переехал в Мурманск.
Принимал участие в детских и взрослых постановках. Гусева запомнили по образу Герострата в спектакле «Забыть Герострата», а также Камергера из «Голого короля». Кроме того, он был Генри Хиггинсом в «Пигмалионе» и Создателем из «Божественной комедии» Данте.

Гусев оставил след и в кинематографе, сыграв в картине «Морской узел» в 2002 году и офицера НКВД в сериале «Конвой PQ-17».

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#россия
#звёзды
#смерть
#кино
#театр
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На фестивале под Можайском представят реконструкцию Бородинского сражения
07 августа 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

В Музее-заповеднике «Бородинское поле» 31 августа и 1 сентября проведут международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» памяти русско-французского противостояния 1812 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
«В субботу с 10 до 17 часов гостей ожидает интерактивная программа. На исторических местах расположения биваков русской и французской армий можно будет поучаствовать в различных активностях. В 15 часов начнутся торжественные мероприятия, посвящённые 185-летию основания Бородинского музея. Праздничный концерт продлится до 18 часов», – говорится в сообщении.
В воскресенье с 10 до 17 часов будет проходить интерактивная программа для тех, кто не успел посетить фестиваль в субботу.
«Особенное мероприятие – показ мод двухвековой давности. С 11:00 до 11:45 пройдёт модное дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох». А с полудня до 12:45 у Батареи Раевского состоится торжественный церемониал памяти павших в Бородинском сражении», – рассказали в администрации.
Кульминацией памятного дня станет военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Бородинского сражения. Она пройдёт на плац-театре за Батареей Раевского с 14:00 до 15:30.

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Певец из Павловского Посада получил спецприз фестиваля «Арзамасские колокола»

В России продолжается голосование за культурную столицу года

Проект «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» объединит более 100 работ
#культура
#бородинское поле
#бородино
#можайск
#история
#подмосковье
#московская область
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Певец из Павловского Посада получил спецприз фестиваля «Арзамасские колокола»
07 августа 2024, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сотрудник дома культуры «Филимоновский» Павлово-Посадского городского округа Александр Кустов завоевал награду XIII Международного фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола», сообщает пресс-служба администрации округа.
«Александр Кустов был награжден специальным дипломом жюри фестиваля за вокальное мастерство», — говорится в сообщении.
Фестиваль «Арзамасские колокола» проводился с 28 по 31 июля в Нижегородской области. Культурное мероприятие было приурочено к празднованию обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а также к и 80-летию со дня кончины патриарха Московского и Всея Руси Сергия, который был уроженцем Арзамаса. В конкурсной программе фестиваля приняли участие представители 27 российских регионов, а также артисты из Беларуси и Казахстана.

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В России продолжается голосование за культурную столицу года
07 августа 2024, 12:47

Фото: iStock/lemtal

Продолжается народное онлайн-голосование на конкурсе «Культурная столица 2026 года», в числе претендентов есть подмосковный Зарайск, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Всего на звание культурной столицы России претендуют 26 городов: Зарайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Чита, Владикавказ, Тула, Владимир, Томск, Вологда, Тамбов, Екатеринбург, Сыктывкар, Ижевск, Сургут, Иркутск, Смоленск, Калуга, Рязань, Кемерово, Ростов-на-Дону, Кострома, Псков, Курск, Омск, Нальчик и Мурманск», — говорится в сообщении.
Голосование проводится на платформе портала госуслуг, оно продолжится до 1 декабря. А 12 декабря оргкомитет конкурса на основе результатов голосования и экспертной оценки выберет город-победитель.

Отмечается, что по итогам конкурса 2023 года звание культурной столицы 2024 года получил Нижний Новгород, а культурной столицей 2025 года стал Грозный.

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#культура
#россия
#зарайск
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Проект «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» объединит более 100 работ
07 августа 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

23 августа в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» откроют выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект объединит более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых связано с Тарусой. Это Поленов, Борисов-Мусатов, Штейнберг и художники «Тарусской школы Часть работ зрители увидят впервые. Экспозицию дополнит просветительская программа для широкой аудитории», – говорится в сообщении.
Таруса – один из центров современного искусства в России, известный далеко за пределами страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Там многие годы собираются представители разных творческих направлений со всего мира.

Всего проект продемонстрирует 118 произведений как заметных художников, творивших в Тарусе, так и малоизвестных авторов XX–XXI веков из коллекции музе», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20 октября.

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