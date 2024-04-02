«10 лет лишения свободы»: Юристы – о мере наказания для владельцев «Крокуса»

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Владельцам «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, сообщил юристы в беседе с РИА Новости.
По словам руководителя объединенной юридической компании «Партнер» Константина Горина, уголовное преследование руководства возможно, если пожар в концертном зале, приведший к гибели людей, был вызван, в том числе, несоблюдением требований пожарной безопасности.
По словам члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева, речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Ранее сообщалось, что от имени 11 пострадавших в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Крокуса» за оказание небезопасных услуг.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.
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По словам члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева, речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.
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Александр Климов