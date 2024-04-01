Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил следователям изучить связи между всеми обвиняемыми в нападении, а также установить организаторов и заказчиков теракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу СК.
В ходе совещания были озвучены доклады по разным направлениям, в том числе отчеты экспертов и криминалистов. Глава ведомства проверил работу следователей и криминалистов на месте происшествия, а также их работу с посетителями «Крокуса».
Бастрыкину доложили, что в настоящее время продолжается процесс признания посетителей концертного зала потерпевшими, выдачи личных вещей и автомобилей. Тем временем граждане, включая тех, кто находился в день теракта в «Крокусе», обращаются в СК, чтобы сообщить имеющуеся у них сведения.
Ранее СК, основываясь на показаниях арестованных, сообщило, что действия исполнителей теракта координировал через соцсети некий мужчина, который обещал передать им в Киеве оплату за преступление. По делу арестованы девять человек, из которых четверо непосредственных исполнителей.
Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.
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Бастрыкину доложили, что в настоящее время продолжается процесс признания посетителей концертного зала потерпевшими, выдачи личных вещей и автомобилей. Тем временем граждане, включая тех, кто находился в день теракта в «Крокусе», обращаются в СК, чтобы сообщить имеющуеся у них сведения.
Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.
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Ювелина Бернст