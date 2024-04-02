В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»

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В Следственный комитет РФ подано заявление от пострадавших в «Крокус Сити Холле» на его владельцев. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В документе, направленном в СК РФ и подписанном 11-ю людьми, указано, что концертный зал проектировался в 1998-1999 годах, а открыт был в 2009 году. С тех пор, отмечают адвокаты, существенно поменялись требования к безопасности. Современные нормы подразумевают существенные денежные вложения в автоматику, лазерные датчики, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия и отделку. В заявлении высказываются сомнения в том, что владельцы «Крокус Сити Холла» уделяли должное внимание противопожарной защите объекта, пояснил Трунов.
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Александр Бойцов