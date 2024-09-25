Молочный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» отпраздновал 10 лет производства

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подмосковный молочный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» отмечает 10-летие производства молочных продуктов под собственным брендом. В настоящее время ассортимент компании включает более 40 продуктов, изготовленных из молока с собственных ферм, которые поставляются в розничные сети и рестораны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова