Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова

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Представляющаяся как мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что потеряла связь с братом Дурова Николаем. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram*.
«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», – сообщила она.
Болгар пожаловалась, что не может продлить документы, необходимые для пребывания детей в Европе, и что не получает финансовой поддержки от Павла Дурова. Она подчеркнула, что деньги перестали поступать от него после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ.
Ирина Болгар ранее раскрыла свои ежемесячные расходы, заявили, что «расходы только на путешествия составляли около одного миллиона евро в месяц». Расходы, по ее словам, оплачивал Павел Дуров.
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Александр Климов