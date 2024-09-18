Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым с Павлом Дуровым имуществом

Фото: соцсети П. Дурова
Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, охарактеризовала Telegram как «совместно нажитое имущество» с предпринимателем, отметив, что в разных странах существуют различные подходы к разделу такого имущества. Об этом она написала в своем Instagram*.
Ирина Болгар, в своем посте в Instagram*, рассказала о своих десятилетних отношениях с Павлом Дуровым, в которых родились трое детей. Она отметила, что все значимые семейные активы были зарегистрированы на него.
Ирина упомянула, что ей давались обещания, в которые она искренне верила, что она и ее дети всегда будут иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что их брак не был официально зарегистрирован. Женщина также подчеркнула, что главный актив — Telegram — был зарегистрирован только на имя Павла.
По словам Болгар, у нее был доступ к активам через договора и доверенности, которые позволяли ей их использовать, но не обеспечивали надежной защиты ее прав и интересов, а также интересов детей. Она отметила, что эти соглашения могли быть нарушены в любой момент.
Болгар заявила, что в некоторых странах юридически незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество. Помимо этого, она назвала подобные ситуации общественной проблемой, которая требует внимания со стороны закона.
Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
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Ирина упомянула, что ей давались обещания, в которые она искренне верила, что она и ее дети всегда будут иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что их брак не был официально зарегистрирован. Женщина также подчеркнула, что главный актив — Telegram — был зарегистрирован только на имя Павла.
По словам Болгар, у нее был доступ к активам через договора и доверенности, которые позволяли ей их использовать, но не обеспечивали надежной защиты ее прав и интересов, а также интересов детей. Она отметила, что эти соглашения могли быть нарушены в любой момент.
Болгар заявила, что в некоторых странах юридически незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество. Помимо этого, она назвала подобные ситуации общественной проблемой, которая требует внимания со стороны закона.
Домохозяйка или агент спецслужб? Что не так с матерью детей Павла Дурова Ириной Болгар
Летом этого года Ирина Болгар заявила, что жила с Дуровым и родила ему троих детей. Она утверждает, что познакомилась с Павлом в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Осипова