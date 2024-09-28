«Проклинаю день, когда встретила тебя»: Болгар показала семейного Дурова и раскрыла историю их любви

Фото: Соцсети Ирины Болгар
Ирина Болгар продолжает делиться подробностями отношений с Павлом Дуровым. На этот раз она опубликовала семейные кадры с Павлом, сделанные в период с 2013 по 2021 год, и рассказала, как начались их отношения.
Как познакомились Болгар и Дуров и почему она сейчас решила обнародовать личный архив — читайте в материале «Радио 1».
После первого занятия они снова договорились встретиться. Увлечение йогой постепенно перешло к более личным разговорам.
Отношения Дурова и Болгар начали развиваться в конце 2012-го — после совместной поездки в Дубай с большой компанией друзей предпринимателя и сотрудников «Вконтакте». В том же году они вернулись в квартиру с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге уже как пара.
Фото: Соцсети Ирины Болгар
Фото: Соцсети Ирины Болгар
Идею иметь большую семью Павел пронес через всю историю отношений с Ириной. Мужчина предлагал ей родить четвертого ребенка, но она отказалась, так как в паре уже назревали серьезные проблемы.
Судьба развела семью по разным странам: Болгар с детьми осталась в Швейцарии, Павел обжился в ОАЭ. Он настаивал, чтобы она тоже переехала к нему, но женщина отказалась, опасаясь, что миллиардер отнимет детей. В ответ Дуров перестал помогать деньгами.
По данным Forbes, первый иск о неуплате алиментов против Дурова подали в марте 2023 года. В документах дела также указано, что Дуров применял насилие к их общему младшему сыну, что, по словам Ирины, серьезно повлияло на здоровье мальчика. В деле описано пять инцидентов, которые произошли в 2021–2022 годах.
Также Болгар подала иск об опеке над детьми, который Дуров не оспаривал. Адвокат Ирины заявил, что в июне этого года она подала ещё один гражданский иск об алиментах.
Видимо, эти аргументы не смогли убедить Дурова выплачивать алименты и дальше. Вероятно, поэтому Болгар приняла решение опубликовать личные снимки и историю отношений с Дуровым.
Ирина заявила, что нет смысла распространять ложь, ведь у неё есть доказательства всего, о чём она говорит.
Основателю Telegram предъявили обвинения в 12 преступлениях, включающих соучастие в мошенничестве и в распространении детской порнографии. Считается, что это произошло вследствие отказа Павла сотрудничать со спецслужбами Франции и отсутствия модерации в мессенджере.
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История любви Дурова и БолгарИрина рассказала, что летом 2012 года её представили Павлу как специалиста по йоге. К тому моменту она занималась йогой больше 14 лет. Девушке позвонил друг с приложением встретится с Павлом. Болгар отметила, что даже не знала, как выглядит Дуров и ей пришлось искать в сети фото создателя «Вконтакте».
После первого занятия они снова договорились встретиться. Увлечение йогой постепенно перешло к более личным разговорам.
«Мы проводили много времени вместе, разговаривая часами. Так мы подружились», — поделилась Ирина.Болгар добавила, что они разговаривали друг с другом только на «Вы». Оказывается, именно так Дуров общается со своим самым близким людям.
Отношения Дурова и Болгар начали развиваться в конце 2012-го — после совместной поездки в Дубай с большой компанией друзей предпринимателя и сотрудников «Вконтакте». В том же году они вернулись в квартиру с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге уже как пара.
Фото: Соцсети Ирины Болгар
Всегда хотел детейМать троих детей Дурова опубликовала кадры, на которых Павел работает, играет с детьми, и даже улыбается.
Фото: Соцсети Ирины Болгар
Идею иметь большую семью Павел пронес через всю историю отношений с Ириной. Мужчина предлагал ей родить четвертого ребенка, но она отказалась, так как в паре уже назревали серьезные проблемы.
Судьба развела семью по разным странам: Болгар с детьми осталась в Швейцарии, Павел обжился в ОАЭ. Он настаивал, чтобы она тоже переехала к нему, но женщина отказалась, опасаясь, что миллиардер отнимет детей. В ответ Дуров перестал помогать деньгами.
Алименты и насилие над детьмиВ августе сообщалось, что Болгар потребовала от Дурова выплачивать ей алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Помимо этого, она обвинила его в насилии над ребёнком.
По данным Forbes, первый иск о неуплате алиментов против Дурова подали в марте 2023 года. В документах дела также указано, что Дуров применял насилие к их общему младшему сыну, что, по словам Ирины, серьезно повлияло на здоровье мальчика. В деле описано пять инцидентов, которые произошли в 2021–2022 годах.
Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова
Также Болгар подала иск об опеке над детьми, который Дуров не оспаривал. Адвокат Ирины заявил, что в июне этого года она подала ещё один гражданский иск об алиментах.
Видимо, эти аргументы не смогли убедить Дурова выплачивать алименты и дальше. Вероятно, поэтому Болгар приняла решение опубликовать личные снимки и историю отношений с Дуровым.
Ирина заявила, что нет смысла распространять ложь, ведь у неё есть доказательства всего, о чём она говорит.
«Проклинаю день, когда встретила тебя», — написала Болгар, добавив драматичности своим словам.Напомним, что в настоящее время Павел находится во Франции. В конце августа он был задержан в аэропорту Парижа, и несколько дней он находился под стражей. Спустя несколько дней его отпустили под залог в 5 миллионов евро.
Основателю Telegram предъявили обвинения в 12 преступлениях, включающих соучастие в мошенничестве и в распространении детской порнографии. Считается, что это произошло вследствие отказа Павла сотрудничать со спецслужбами Франции и отсутствия модерации в мессенджере.
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Алина Юрчак