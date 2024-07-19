10 ошибок, которые испортят шашлык: Как не угробить главное блюдо лета

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На качество шашлыка влияет множество факторов: маринад, разновидность мяса, процесс жарки. В материале «Радио 1» расскажем общие правила, которые нужно соблюдать, чтобы не испортить вкус жареного на огне мяса.
Выбор мясаШашлык начинается с правильно выбранного мяса. Мясо для шашлыка нужно выбирать жирное: синая шея, каре баранины и ягнёнка, вырезки говядины и телятины. Не очень подойдет мясо тех частей животного, которые больше активно задействовано при жизнедеятельности: грудинка, пашина, задняя нога, голяшка, лопатка. Их лучше использовать для тушения, варки или фарша.
Для шашлыка использовать диетическую курицу и индейку, но тогда важно подобрать правильный маринад и добавить больше масла.
Неправильная нарезкаПростой совет, который соблюдают не все. Мясо должно одинакового размера, его рекомендуется нарезать на куски по 3,5–4 см. Если делать кусочки меньше или больше — они не смогут хорошо запечься, а пересохнут или недопекутся. Резать мясо нужно поперек волокон.
Фото: istock / Olesia Shadrina
Халатное отношение к маринованиюМариновать мясо лучше на ночь, перед днём отъезда. В среднем мясо маринуется 12 часов (максимум 20) при температуре 2-4 градуса, не больше, чтобы избежать размножения бактерий.
За это время мясо успеет вобрать в себя вкусы и ароматы маринада, полностью пропитавшись им.
Ошибки при нанизывании мясаЧасто мясо насаживают на шампуры слишком плотно, что становится больше похоже на кебаб. Чтобы мясо идеально прожарилось, нужно оставлять между кусочками просвет около 0,5 см.
Не стоит протыкать куски по несколько раз, так мясо потеряет сок. Грамотно нарезанное мясо избавит вас от необходимости устраивать каждому кусочку «примерку».
Добавление на шампур овощейСтранная привычка, до сих пор сохранившаяся среди людей. В процессе жарки снять овощи с шампура не выйдет и, вероятнее всего, они сгорят, передав мясу неприятный запах.
Выбор топливаСтоит избегать старых дров, еловых и сосновых поленьев. Для жарки шашлыка отлично подойдут ветки березы, дуба и фруктовых деревьев (яблони, сливы, вишни).
Если вы не любитель заморачиваться, приобретите в магазине упаковку древесного угля. Дождитесь пока угли полностью прогреются и станут красного раскаленного цвета, но при этом не будет открытого пламени, и можно приступать к жарке.
Жарка на открытом огне или слабый жарКатегорически нельзя жарить шашлык на огне, иначе мясо не прожарится равномерно и быстро подгорит. И наоборот, если не поддерживать достаточного жара в мангале, то температура угля начнет понижаться и мясо будет не жариться, а тушиться. Сочного шашлыка в таком случае не ждите.
Фото: istock / adandr
Высота имеет значениеСлишком большое расстояние от мяса до углей не даст должной температуры для жарки. Она слишком мала, чтобы повысить ее в каждом из кусочков мяса за малый промежуток времени. Так мясо внутри останется холодным и не прожаренным. Оптимальным расстоянием считает 10-15 см. Если меньше, то шашлык сгорит снаружи, а внутри останется сырым.
Слишком рано снимать мясо с огняРавноценно плохо и пережарить, и недожарить мясо.
Для определения готовности мяса нужно аккуратно поднять шампур и, сделав небольшим ножом надрез на кусочке мяса, посмотреть, прожарилось ли оно внутри. Посмотрите на жидкость, которая польется с мяса. У готового шашлыка она прозрачная.
Если сока нет, то мясо передержали и пересушили. Если сок красный, то нужно жарить еще.
Сразу естьПочти готово! Чтобы мясо стало еще вкуснее, нужно дать ему отдохнуть 5-7 минут. Так волокна расправятся, сок растечется и мясо стянет мягче.
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Алина Юрчак