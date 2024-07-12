Слишком сочно: Самый простой рецепт мясной лазаньи

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Изысканная классическая мясная лазанья – одно из самых популярных итальянских блюд. Ее можно отведать в любом ресторане с европейской кухней. Но можно и приготовить самому, затратив минимальное количество времени. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить мясную лазанью дома.
Ингредиенты
- Лаваш
- Мясной фарш
- Лук репчатый, помидор
- Молоко – 0,5 ст.
- Мука – 1 ст.л.
- Сыр твердый
- Соль, перец
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Пошаговый рецепт
- Обжарить на сковороде мясной фарш, посолить, поперчить и переложить в тарелку вместе со всем соком.
- На той же сковородке обжарить лук и помидоры.
- В отдельной емкости сделать соус: смешать муку с молоком, посолить, довести до кипения и снять с огня.
- В смазанную маслом форму выложить слоями: лаваш, мясной фарш, лаваш, овощи, лаваш.
- Залить сверху молочным соусом, посыпать сыром и отправить в духовку на 35 минут.
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Анастасия Бондарева