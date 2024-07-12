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Слишком сочно: Самый простой рецепт мясной лазаньи

12 июля 2024, 13:53
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

Изысканная классическая мясная лазанья – одно из самых популярных итальянских блюд. Ее можно отведать в любом ресторане с европейской кухней. Но можно и приготовить самому, затратив минимальное количество времени. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить мясную лазанью дома.


Ингредиенты

  • Лаваш
  • Мясной фарш
  • Лук репчатый, помидор
  • Молоко – 0,5 ст.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сыр твердый
  • Соль, перец

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»




Пошаговый рецепт

  1. Обжарить на сковороде мясной фарш, посолить, поперчить и переложить в тарелку вместе со всем соком.
  2. На той же сковородке обжарить лук и помидоры.
  3. В отдельной емкости сделать соус: смешать муку с молоком, посолить, довести до кипения и снять с огня.
  4. В смазанную маслом форму выложить слоями: лаваш, мясной фарш, лаваш, овощи, лаваш.
  5. Залить сверху молочным соусом, посыпать сыром и отправить в духовку на 35 минут.

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Оглоблина: Надо разрешить самостоятельное строительство по семейной ипотеке
12 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/RomoloTavani

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выступила с инициативой разрешить самостоятельное строительство жилого дома по семейной ипотеке.
Она напомнила, что сейчас по закону обязательным условием строительства по семейной ипотеке является заключение договора с аккредитованной подрядной организацией, а самостоятельное приобретение строительных материалов и проведение работ своими силами исключается, что приводит к удорожанию проекта.

«Прошу дать поручение о проработке возможности использования гражданами средств льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для самостоятельного строительства жилого дома с привлечением подрядных организаций для проведения отдельных строительных и отделочных работ», — приводит RT обращение Оглоблиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

А руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщил, что с начала этого года почти треть приобретенных с господдержкой квартир в Москве покупалась по ИТ-ипотеке.

«В 2024 году доля ИТ-ипотеки от всех продаж с использованием льготных ипотечных кредитов достигла 30%. Таким образом, с использованием этого инструмента сейчас продается примерно каждая четвертая квартира в столичных новостройках», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Попов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека».

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#ипотека
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#льготная ипотека
#семейная ипотека
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У аэропортов Домодедово и Шереметьево выявили около 260 нелегальных такси
12 июля 2024, 13:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 260 нелегальных перевозчиков такси выявили рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На территории аэропорта Домодедово с января по июнь 2024 года выявили 159 нарушителей в сфере таксомоторных перевозок, в их отношении составили 795 административных материалов. А в аэропорту Шереметьево было выявлено 98 нелегальных перевозчиков такси, составлено 490 административных протоколов», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что нелегальные такси небезопасны, а их пассажиры не могут претендовать на страховые выплаты в случае аварии. В легальных такси предусмотрены регулярные техосмотры автомобиля и медосмотры водителя. Кроме того, для того, чтобы стать таксистом, претендент должен иметь стаж вождения не менее трёх лет.

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#аэропорт домодедово
#аэропорт шереметьево
#минтранс мо
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Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 70%
12 июля 2024, 13:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструкция стадиона «Чайка» ведётся в микрорайоне Юбилейный города Королёв, работы выполнены уже на 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В частности, обновление фасада административного здания стадиона выполнено более чем на 90%. Завершены черновые и отделочные работы внутри здания. Ведётся обустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
На стадионе установлены новые световые вышки под усовершенствованные диодные лампы. Все строительные материалы и необходимое оборудование в наличии, включая 600-килограммовые вентиляторы, которые будут охлаждать воздух внутри административного здания.

Работы ведутся в соответствии с графиком, на объекте заняты 30 человек, задействовано пять единиц техники.

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Обвиняемая по статье за фейки о ВС РФ врач Буянова восстановлена на работе
12 июля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/demaerre

Педиатра Надежду Буянову обвинили в распространении фейков о Вооружённых силах РФ, после чего она была уволена из поликлиники, где трудилась. Суд признал её увольнение незаконным, после чего она была восстановлена на работе в прежней должности.
Запись в трудовой книжке об увольнении признана недействительной, сообщает телеграм-канал Baza. Кроме того, суд постановил выплатить медику компенсацию за вынужденный простой не по её вине в размере 928 тысяч рублей, а также морального вреда (15 тысяч рублей).

Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.

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#запись
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Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Tengrinews.kz: миллионерша Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта РФ
12 июля 2024, 12:53

Фото: IStock/mirza kadic

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства, пишет Tengrinews.kz.
Сообщается, что Сулейманова является женой бизнесмена Данияра Абулгазина и дочерью первого главы МИДа Казахстана, занимавшего свой пост с 1991 по 1994 год. Она владеет рядом крупнейших ТЦ в Астане и других крупных казахских городах, а также является главой благотворительного фонда «Аяла».

По данным Forbes она является одним из крупнейших рантье Казахстана с выручкой свыше 4 млрд тенге. В списке она занимает восьмое место по стране.

Рантье - лица, живущие за счет пассивного дохода от сдачи недвижимости, наличия вкладов в банке или регулярно получаемой прибыли от авторских прав.

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#тц
#счёт
#казахстан
#гражданство
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Капремонт школы в Больших Вязёмах завершат до 1 сентября
12 июля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Капитальный ремонт проводится в здании Большевязёмского отделения Голицынской школы №2, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%, все работы должны быть завершены до начала учебного года. Ход ремонта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В проверке также приняли участие член местного Совета депутатов Владимир Сёмин представители родительского комитета школы и инициативные жители.
Андрей Иванов отметил, что ремонт ведётся в соответствии с графиком.

«Рабочие выполняют финальную отделку помещений, красят стены в классах, укладывают линолеум, заканчивают монтировать слаботочные системы, а также готовят актовый зал к укладке ламината. В ближайшие дни начнут ставить дверные блоки», — уточнил Иванов.
Он добавил, что ремонт здания планируется закончить до конца июля, а спортивное ядро на пришкольной территории должно быть готово к 20-м числам августа.

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#капитальный ремонт
#школа
#капремонт
#одинцовский городской округ
#одинцово
#андрей иванов
#большие вязёмы
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Глава Одинцовского округа проверил ход строительства корпуса Немчиновского лицея
12 июля 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Пристройку к Немчиновскому лицею, рассчитанную на 950 учеников, возводят в Одинцовском городском округе, ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 20,5%. Сейчас в будущей пристройке завершают монолитные работы и армирование вертикальных конструкций, продолжается прокладка наружных инженерных сетей.

«Масштаб проекта впечатляет, но вместе с тем требует особого подхода в соблюдении сроков и качества строительства», — отметил Андрей Иванов.
Глава округа также дал задание подрядчику сократить количество шумных и пыльных работ после начала учебного года, чтобы не мешать детям, которые будут заниматься в основном здании Немчиновского лицей.

Ввести пристройку в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#строительство
#школа
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Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО
12 июля 2024, 12:16

Фото: istockphoto/artoleshko

Сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, аферисты офрмляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.

Так, специалистами ведомства был обнаружен фальшивый сайт, на котором участникам спецоперации и их родственникам предлагалось ускорить процесс получения причитающихся им выплат. Для этого пользователи должны были указать свои персональные данные на фиктивных бланках СК. Затем мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы требующиеся для оформления необходимых документов.

Спикер Следственного комитета предупредила граждан, что ведомство ни при каких обстоятельствах не просит россиян переводить деньги и призвала не поддаваться на уловки мошенников.

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#сайт
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#пользователи
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Спортсмен-паралимпиец Сокульский бесплатно получил участок земли в Подмосковье
12 июля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Земельный участок площадью 2,2 тыс. квадратных метров в селе Ершово Одинцовского городского округа бесплатно передали в собственность многократному чемпиону России, мировому рекордсмену в толкании ядра, участнику Паралимпиады в Токио Сергею Сокульскому, документы на землю спортсмену вручил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное мероприятие состоялось на звенигородском стадионе «Спартак». Во встрече также приняли участие супруга Сокульского Алина и их семилетний сын Савелий.

«Сергей, Алина и Савелий, рад вас приветствовать на нашем легендарном стадионе «Спартак». Сегодня приехал, что лично вручить постановление на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в селе Ершово. Сергей, вы много делаете для развития паралимпийского движения, популяризации спорта и здорового образа жизни. Сердечно благодарю вас за это», — сказал Андрей Иванов.
Алине Сокульской глава округа вручил букет цветов, а Савелию — школьный рюкзак с подарками. Кроме того, Андрей Иванов поддержал предложение спортсмена о проведении на обновлённом стадионе «Спартак» в Звенигороде соревнований и сборов по лёгкой атлетике.

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#одинцово
#земельные участки
#одинцовский городской округ
#спортсмены
#андрей иванов
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