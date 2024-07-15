Вкуснее, чем в ресторане: картофель с сыром и грибами от шефа Ивлева

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Картофель в любом виде вкусный и сытный, а вместе с грибами – еще лучше. Рецептом запеченного картофеля с грибами поделился шеф-повар Константин Ивлев на своем канале Ivlev Chef Channel.
Ингредиенты
- Картофель для запекания – 4 шт.
- Сыр тертый – 200 гр.
- Шампиньоны – 200 гр.
- Сливочное масло – 40 гр.
- Сливки 33% – 120 мл.
- Растительное масло – 40 мл.
- Горчица дижонская – 2 ч.л.
- Зеленый лук – 10 гр.
- Соль, перец
Пошаговый рецепт
- Мытый картофель отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах. После даем остыть.
- Нарезаем картофель, вычищаем ложкой пюре из середины.
- Нарезаем грибы, жарим на раскаленной сковороде, добавляем соль и перец, горчицу. Хорошо перемешиваем. Добавляем сливки, картофельное пюре и нарезанный лук, провариваем 3 минуты.
- Лоток для запекания покрываем пергаментом. Кладем на него картофель и выкладываем в его середину получившуюся на сковороде смесь. Посыпаем сыром.
- Запекаем в духовке 10 минут при температуре 220 градусов.
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