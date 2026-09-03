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10 сентября стартует всероссийская акция «Сокровища русского языка»

Фото: культурадляшкольников.рф

С 10 сентября по 15 октября 2026 года в рамках проекта «Культура для школьников» пройдёт всероссийская акция «Сокровища русского языка». Организаторы ставят целью привить школьникам интерес к русскому языку и показать его роль в сохранении культурного кода.



Заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула: русский язык объединяет народы страны, служит основой идентичности и богатым наследием.

«Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», — отметила она.
Школьники могут участвовать в номинациях:
  • «Актёрское мастерство» — прочитать наизусть произведение о русском языке на видео;
  • «Головоломка» — придумать лингвистическую загадку, ребус или шараду с ответами;
  • «Авторское произведение» — написать стихи или прозу о русском языке.
Заявки принимают в личном кабинете на портале до 15 октября 2026 года. Эксперты выберут 100 лучших работ. Имена победителей опубликуют 18 ноября 2026 года там же.
Ольга Щелокова

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