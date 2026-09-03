10 сентября стартует всероссийская акция «Сокровища русского языка»

03 сентября 2026, 12:04

Фото: культурадляшкольников.рф

С 10 сентября по 15 октября 2026 года в рамках проекта «Культура для школьников» пройдёт всероссийская акция «Сокровища русского языка». Организаторы ставят целью привить школьникам интерес к русскому языку и показать его роль в сохранении культурного кода.





Заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула: русский язык объединяет народы страны, служит основой идентичности и богатым наследием.

«Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», — отметила она.