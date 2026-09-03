10 сентября стартует всероссийская акция «Сокровища русского языка»
С 10 сентября по 15 октября 2026 года в рамках проекта «Культура для школьников» пройдёт всероссийская акция «Сокровища русского языка». Организаторы ставят целью привить школьникам интерес к русскому языку и показать его роль в сохранении культурного кода.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула: русский язык объединяет народы страны, служит основой идентичности и богатым наследием.
«Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», — отметила она.Школьники могут участвовать в номинациях:
- «Актёрское мастерство» — прочитать наизусть произведение о русском языке на видео;
- «Головоломка» — придумать лингвистическую загадку, ребус или шараду с ответами;
- «Авторское произведение» — написать стихи или прозу о русском языке.