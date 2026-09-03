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Число пользователей портала «Библиотеки Подмосковья» превысило 1,2 млн

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 1,2 млн человек пользуются порталом «Библиотеки Подмосковья», который объединил 915 учреждений с общим фондом около 14 миллионов книг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.



На портале пользователь может заказать электронный читательский билет, дающий доступ во все библиотеки региона, и забронировать нужную книгу.

«На портале также размещается актуальная информация обо всех мероприятиях, которые проводят в разных библиотеках Московской области. Новости публикуют в разделах «События» и «Системное расписание», — говорится в сообщении.
С помощью портала пользователи могут также привязать к аккаунту социальную карту или транспортную карту «Стрелка» и получать книги по ним.
Лев Каштанов

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