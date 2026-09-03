Число пользователей портала «Библиотеки Подмосковья» превысило 1,2 млн

03 сентября 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 1,2 млн человек пользуются порталом «Библиотеки Подмосковья», который объединил 915 учреждений с общим фондом около 14 миллионов книг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





На портале пользователь может заказать электронный читательский билет, дающий доступ во все библиотеки региона, и забронировать нужную книгу.





«На портале также размещается актуальная информация обо всех мероприятиях, которые проводят в разных библиотеках Московской области. Новости публикуют в разделах «События» и «Системное расписание», — говорится в сообщении.