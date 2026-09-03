Подмосковных студентов пригласили на олимпиаду «Я — профессионал»

03 сентября 2026, 11:52

оригинал Фото: медиасток.рф

Открылся приём заявок на участие в десятом сезоне всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», организованной на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Побороться за победу смогут представители всех российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





В экосистему олимпиады входят свыше 1 100 вузов и более 750 работодателей, а число направлений в юбилейном сезоне увеличилось до 68, включая такие, как «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений», «Организация работы с молодёжью» и «Инновационное предпринимательство».





«Олимпиада «Я — профессионал» — это уникальная система карьерной поддержки. В десятом сезоне спектр возможностей расширится: за активное участие в мероприятиях олимпиады можно будет получить мерч и консультации с HR-экспертами проекта. Для молодых людей из Подмосковья это шанс подготовиться к выходу на рынок труда и начать работу в ведущих российских компаниях», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.