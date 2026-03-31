В двух школах Каширы провели акцию «Сдаём ЕГЭ и ОГЭ вместе с родителями»
Акцию «Сдаём ЕГЭ и ОГЭ вместе с родителями» провели 26 и 27 марта в школах №2 и №9 в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках акции выпускники девятых и одиннадцатых классов и их родители познакомились с экзаменационной процедурой и смогли получить ответы на волнующие вопросы.
«Организаторы воссоздали максимально реалистичные условия экзамена, включая регистрацию, инструктаж о заполнении бланков и правилах поведения, распределение по аудиториям и выполнение заданий по математике и русскому языку», — говорится в сообщении.Поддержать посетителей пришли педагоги-психологи, а также эксперты по ЕГЭ и ОГЭ. Акция помогла снизить напряжение перед грядущими школьными испытаниями.