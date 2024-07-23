100 тысяч за донос на мигрантов: Эксперт прокомментировал новое предложение депутата

Егорова Варвара в один год и семь месяцев попала в книгу Рекордов России как самый юный роллер. Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители — все катаются. У них даже есть своя школа в Подольске. Сейчас Варвара свободно проезжает более двух километров, принимает участие в фестивалях по этому спорту.