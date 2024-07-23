100 тысяч за донос на мигрантов: Эксперт прокомментировал новое предложение депутата

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Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Он считает, что такая мера поможет выявить сети мигрантов, которые потенциально представляют опасность для страны.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» посмеялся над таким предложением, отметив, что оно похоже на чушь.
Он добавил, что как таковых ужесточенных мер по пребыванию мигрантов нет.
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«А кто будет платить эти деньги? Депутат? Это технически нереализуемо. У нас есть отдельные люди, бизнесмены, крупные деятели, которые обещают заплатить за что-то и платят. А когда депутат говорит, что чьими-то деньгами надо решить проблему, которая создана по причине того, что у нас законы устаревшие… непонятно, как такое комментировать. Правильно говорить тогда уже, что нужно отправить сигнал инопланетянам, чтобы они прилетели и показали лазером, где нелегалы», — поделился собеседник.
Он добавил, что как таковых ужесточенных мер по пребыванию мигрантов нет.
«Те, кто понимает, как это работает, знают, что надо ослаблять законодательство, потому что очень многие мигранты в нелегальном поле попадают туда не по своей, скажем так, вине. Так устроено законодательство, его надо реформировать. Я последние пару лет достаточно пессимистично на это смотрю. Самая грамотная, умная, прекрасная концепция была утверждена в декабре 2020 года. Там все написано, я согласен там со всеми запятыми и точками. Прошло четыре года, как-то процесс наверное идет. Мы хотя бы должны верить», — сказал президент Федерации мигрантов.
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Анастасия Бондарева