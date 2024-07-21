В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов несмотря на просроченные паспорта

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Депутаты Госдумы перед тем, как начать второе чтение законопроекта о режиме высылки иностранцев из России, внесли в документ поправки, по которым мигранты смогут покинуть РФ даже несмотря на просроченный паспорт. Об этом сообщает ТАСС.
В новой версии указывается, что выезд могут одобрить по удостоверяющему документу, в том числе с истекшим сроком действия, имеющим техническим неисправности, но позволяющим определить личность.
В первом чтении законопроект приняли месяц назад, 18 июня.
Ранее сообщалось, что Госдума поддержит законопроект о расширении списка нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Этот перечень пополнят еще 20-ю административными статьями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В первом чтении законопроект приняли месяц назад, 18 июня.
Ранее сообщалось, что Госдума поддержит законопроект о расширении списка нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Этот перечень пополнят еще 20-ю административными статьями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев