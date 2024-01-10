«1000 руб. за кг бананов»: Песков ответил, знает ли Путин о стоимости продуктов в Анадыре

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Президент России Владимир Путин не посещал магазины в Анадыре, однако он знает о высоком уровне цен на продукты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя и все завозится», - так Песков ответил на вопрос о том, видел ли Путин, что стоимость бананов в Анадыре составляет около тысячи рублей за килограмм.
Пресс-секретарь президента признал, что цены в магазинах на продукты питания в Анадыре действительно высокие, и сильно превышают среднероссийские.
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