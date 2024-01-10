Путин поручил проработать льготы на покупку авто для семей на Дальнем Востоке

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Президент РФ Владимир Путин выступил против траты средств материнского капитала на покупку автомобиля. Вместо этого он поручил разработать дополнительные льготы на приобретение машины для многодетных семей в Дальневосточном регионе.
Вместо этого глава государства предложил местным властям разработать дополнительную систему льгот для многодетных семей в плане покупки автомобиля, напомнив, что такие меры действовали в период пандемии и доказали свою эффективность, так как с одной стороны поддерживали людей, а с другой — автомобильную промышленность.
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Александр Бойцов