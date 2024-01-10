Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Бодрая походка»: Чукотский врач оценил состояние Путина

«Бодрая походка»: Чукотский врач оценил состояние Путина

Врач Клосс: Путин находится в отличном состоянии
10 января 2024, 15:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии здоровья, об этом заявил травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс в интервью для «РИА Новости».
«У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать», — прокомментировал ситуацию Клосс.

Врач также подчеркнул, что сам очень рассчитывает на то, что его слова окажутся правдой, поскольку он восхищается Владимиром Путиным. Единственный совет, который он, как специалист, дал президенту — это больше отдыхать.


10 января российский лидер впервые в жизни отправился на Чукотку с официальным визитом. Он также провёл встречу с жителями города Анадырь.

Читайте также:

«Я не напрягаюсь»: Путин рассказал, как восстанавливается после работы

Путин отменил поездку в Якутию из-за плохой погоды

«Спасибо зарядке»: Путин поделился секретом крепкого здоровья
#врач
#владимир путин
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конфликт на Украине привел к гонке вооружений в ряде стран
Эрдоган: ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран
10 января 2024, 16:40

Фото: сайт Кремля

Украинский конфликт спровоцировал в ряде стран гонку вооружений. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего выступления в Анкаре на мероприятии, посвященном 97-летию создания Национальной разведывательной организации.
«После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений», - заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что Турция довольно рано начала вкладывать средства в оборонную промышленность. Таким образом, турецкий лидер подчеркнул, что успехи страны в оборонной стратегии не являются случайностями.

Читайте также:

В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер

Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией

Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины
#изменения
#бюджет
#промышленность
#страны
#турция
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь
Euractive: ЕС пообещал Украине предоставить финансирование не позднее марта
10 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Stadtratte

Евросоюз пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта. Об этом сообщает Euractive.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях неоднократно высказывалась по поводу поддержки Киева. Недавно она сообщила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также пообещала выделить альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза, если переговоры по выделению таких средств из общеевропейского бюджета не увенчаются успехом.

При этом Венгрия также заявила о возможности снять вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Отметим, что на Западе все чаще стали говорить о том, что Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные финансовые вливания.

Читайте также:

Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине

В Эстонии раскрыли размер будущей помощи Украине

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
#ес
#венгрия
#ек
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Провалились»: В Словакии отметили неудачи западной стратегии против России
Фицо: Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала
10 января 2024, 15:41

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала, а сейчас её провал стал окончательно понятен, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей статье для газеты Pravda.
«Она провалилась. Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России», — прокомментировал ситуацию Фицо.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент контроль над ситуацией на Украине полностью находится в руках России. В то же время, все попытки Запада разрушить российскую экономику также оказались провальными. Санкции только укрепили самостоятельность рубля.

Однако, на Украине ситуацию складывается с точностью до наоборот. Киев полностью потерял свой суверенитет и находится в колоссальной зависимости от Запада, а президент Владимир Зеленский потерял доверие и поддержку украинского народа.

Читайте также:

«Ошибаются»: Посол Боднар возмутился тем, что про Украину стали забывать

Эксперт Меркурис: РФ нанесла колоссальный ущерб ПВО Украины ракетными ударами

WSJ: ВСУ потеряли тысячи бойцов, в том числе самых опытных и мотивированных
#запад
#киев
#украина
#словакия
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Helsingin Sanomat: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией
10 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что юридических и политических препятствий для данного решения обнаружено не было. По информации источника, срок закрытия границ может поменяться.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января. По словам Орпо, это решение принимается по причине того, что оценка угрозы в РФ остается на прежнем уровне.

Напомним, Финляндия с ноября прошлого года стала вводить ряд ограничений на въезд из РФ из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Читайте также:

Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется

Финляндия решила запретить импорт СПГ из России

Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией
#граница
#закрытие
#министр
#импорт
#финляндия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
10 января 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы материнский капитал мог быть использован на покупку автомобиля. Об этом он заявил в рамках встречи с жителями города Анадырь.
По словам главы государства, изначально мера поддержки семей заключалась в том, чтобы помочь в улучшении жилищных условий. Он пояснил, что у семей с детьми существует ряд важных потребностей, среди которых образование, здоровье и т.д. Интересы детей могут быть реализованы не в полной мере, если государство разрешит тратить материнский капитал на иные нужды.

Владимир Путин добавил, что правительству и министерству промышленности будет поручено рассмотреть вопрос о льготах на приобретение автомобилей семьям, имеющим более двух детей и проживающим на Дальнем Востоке.

Читайте также:

Путин объяснил, почему не сможет посетить Якутию

«Я не напрягаюсь»: Путин рассказал, как восстанавливается после работы

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач
#владимир путин
#материнский капитал
#государство
#рф
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ошибаются»: Посол Боднар возмутился тем, что про Украину стали забывать
Посол Боднар: Предназначавшееся Украине оружие передают Израилю
10 января 2024, 15:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западное оружие, которое предназначалось для Украины, отправляется в Израиль, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его цитирует T24.
«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (на Газу), поэтому есть те, кто думает, что война на Украине закончилась», — прокомментировал ситуацию Боднар.

По словам посла, сильное влияние на западную помощь Киеву также оказывает внутренняя политическая обстановка в странах Евросоюза и США. Так, в Америке курс помощи ВСУ сильно сменился на фоне предстоящих президентских выборах, правительство Венгрии и Словакии также поменяло отношение к поддержке Украины, а польские перевозчики продолжают блокаду на границе.

Помимо этого, западное оружие, которое должно было отправиться на Украину, сейчас поставляется в помощь Израилю.

Читайте также:

Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса

Axios: Глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

Axios: Израильские дипломаты пытаются уговорить страны выступить против суда ООН
#сша
#помощь
#оружие
#всу
#украина
#турция
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Лидовской допустил растягивание войны в Эквадоре
10 января 2024, 15:22

Фото: istockphoto.com/atosan

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что если нынешний президент Эквадора Даниэль Нобоа решит всерьёз бороться с преступными группировками в стране, которые очень развиты, то эта война может растянуться на несколько лет.
«Власть страны занималась делёжкой большого пирога, выводом капитала в США, это привело к тому, что Эквадор стал управляться бандами. Даниэль Нобоа решил ситуацию поменять. Он решил сделать так, чтобы именно президент определял политику Эквадора, он начал борьбу с преступностью. Если Нобоа всерьёз решит искоренить власть наркокартелей в Эквадоре, создать чётко управляемое по вертикали государство, тогда, возможно, что эта война с ОПГ растянется на несколько лет и будет достаточно тяжёлой», — пояснил в беседе с RT Лидовской.

При этом, специалист отметил, что такая борьба является единственным путём изменения и искоренения бандформирований в стране. Он предположил, что лидер Эквадора может быть готов бороться с такими формированиями до конца.

Читайте также:

В эквадорском Гуаякиле в ходе беспорядков погибли восемь человек

В столицу Эквадора стянули военную технику

В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре
#власть
#страны
#борьба
#лидер
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в этом году откроют более 20 новых дорожных объектов
10 января 2024, 15:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 новых дорожных объектов планируется ввести в эксплуатацию на территории Московской области в 2024 году, их общая протяжённость превысит 50 километров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«В частности, в этом году должны быть открыты путепроводы в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминске, Мытищинская хорда и обходы посёлка Октябрьский и деревни Малые Вязёмы», — цитируются в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
Мытищинская хорда, протяжённость которой составляет 16 км, соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, это позволит разгрузить северо-восточную часть МКАД, а также обеспечит жителей Мытищ дополнительным выездом на скоростные трассы.

Открытие обходов выведет транзитный транспорт с территорий населённых пунктов и сократит время проезда в Москву для жителей соседних городов.

В планах также завершить строительство шести надземных переходов и нескольких дорог. Кроме того, будет начато строительство десяти дорожных объектов.
#мкад
#строительство
#путепроводы
#транспорт
#шоссе
#трассы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Риттер заявил о непригодности Байдена для президентства
10 января 2024, 15:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение о том, что нынешний лидер США Джо Байден не пригоден для президентства из-за возраста и немощности.
«Он на протяжении трёх дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу», — пояснил в беседе с RT Риттер.

Ранее политолог-американист Константин Блохин прокомментировал ситуацию с заболеванием и лечением главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что все слухи и теории о здоровье Остина раздуты.

«Даже если с Ллойдом Остином что-то случится, найдут другого на замену, либо зама какого-то. Там много таких милитаристов, хоть отбавляй», — объяснял в беседе с «Царьградом» Блохин.

Читайте также:

Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности

В США неожиданно вспомнили о РФ из-за пропажи главы Пентагона

Байден: Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна
#сша
#министр
#политика
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф