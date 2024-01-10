«Бодрая походка»: Чукотский врач оценил состояние Путина

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Глава РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии здоровья, об этом заявил травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс в интервью для «РИА Новости».
«У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать», — прокомментировал ситуацию Клосс.
Врач также подчеркнул, что сам очень рассчитывает на то, что его слова окажутся правдой, поскольку он восхищается Владимиром Путиным. Единственный совет, который он, как специалист, дал президенту — это больше отдыхать.
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Евгения Парфентьева