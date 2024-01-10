«Спасибо зарядке»: Путин поделился секретом крепкого здоровья

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Именно спорт помогает поддерживать здоровье человека. Чем больше спорта, тем меньше таблеток. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Это (занятия спортом - ред.) очень важно не с экономической точки зрения. Чем меньше спорта, тем больше таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам», - заявил Путин в рамках встречи с жителями Анадыря.
При этом он подчеркнул, что фармацевтические компании не пострадают, если люди начнут покупать меньше таблеток.
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