101-летний китаец назвал секрет своего долголетия
Долгожитель из китайской провинции Чжэцзян поделился секретом своего долголетия. Его слова приводит издание The Star.
101-летний Лу Шицзэн признался, что ежедневно пьет Coca-Cola и Sprite, обожает крабов, креветок и рыбу. Он также любит сладкие арбузы, груши и мандарины. При таком рационе мужчина остается бодрым и активным, а также почти не болеет. Лу подчеркнул, что большую часть своих сбережений тратит на еду и строго следует режиму дня.
Каждые пять дней долгожитель ездит на рынок за свежими морепродуктами, свининой и овощами. Раньше он делал это на трехколесном велосипеде, но после падения семья запретила ему садиться за руль. За один прием пищи он употребляет половину чаши риса и целую тарелку крабов, а особое пристрастие питает к охлажденной газировке с несколькими каплями белого вина.
Распорядок дня у Лу строгий: ужин в пять вечера, сон около восьми вечера, а подъем в четыре утра. Два часа он нежится в постели, потягиваясь, и встает в шесть, а днем обязательно спит. Мужчина признается, что гордится своим здоровьем: он, хорошо чувствует себя после падения и помнит события молодости, редко простужается, а давление у него ниже, чем у многих сверстников.
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