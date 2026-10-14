Коллега отравила ученого, который работал над технологиями лечения рака
В США арестовали аспирантку-микробиолога из Китая Айли Ван, которую подозревают в отравлении коллеги. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел в Университете Вайоминга. Женщину задержали в аэропорту Лос-Анджелеса при попытке улететь в КНР. При ней находились ноутбуки, накопители и документы.
По данным следствия, потерпевший — аспирант, работающий над технологиями лечения рака и генетических заболеваний. Его исследование финансируется государством и имеет патентную заявку. Ранее Ван занималась похожими исследованиями в Китае. Отмечается, что между студентами были напряженные отношения.
Расследование началось после того, как мужчина почувствовал недомогание. Полиция установила камеры в офисе, который он делил с Ван. На записи видно, как женщина роется в столе коллеги, фотографирует тетради и ополаскивает его кружку отравляющей жидкостью.
Ван грозит до десяти лет тюремного заключения. Профессор Марк Гомельски, курирующий обоих студентов, рассказал, что Айли не смогла защитить диссертацию с первой попытки и начала завидовать коллеге. Пострадавший до сих пор испытывает симптомы отравления: он не может сосредоточиться, быстро устает и потерял чувствительность в левой руке.
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