Коллега отравила ученого, который работал над технологиями лечения рака

14 октября 2026, 18:55

В США китаянка отравила своего коллегу, работавшего над методами лечения рака

Фото: istockphoto/Ajax9

В США арестовали аспирантку-микробиолога из Китая Айли Ван, которую подозревают в отравлении коллеги. Об этом сообщает CBS News.