В Европе врачи извлекли из мальчика велосипедную деталь

14 октября 2026, 18:44

В Италии врачи достали из спины мальчика велосипедный рычаг

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Врачи детской больницы Bambino Gesù (Ватикан) провели сложную операцию по извлечению металлического рычага велосипедного тормоза длиной 5,5 см из поясничного отдела позвоночника 13-летнего пациента. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.





Как выяснилось, инородное тело попало в спину мальчика еще три года назад — после падения с велосипеда. Все это время подросток не предъявлял жалоб и вел обычный образ жизни.





«Несмотря на наличие инородного тела таких размеров в анатомически очень чувствительной области», — приводятся слова руководителя отделения ортопедии и травматологии больницы, Пьера Франческо Костичи.