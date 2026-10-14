В Европе врачи извлекли из мальчика велосипедную деталь
В Италии врачи достали из спины мальчика велосипедный рычаг
Врачи детской больницы Bambino Gesù (Ватикан) провели сложную операцию по извлечению металлического рычага велосипедного тормоза длиной 5,5 см из поясничного отдела позвоночника 13-летнего пациента. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
Как выяснилось, инородное тело попало в спину мальчика еще три года назад — после падения с велосипеда. Все это время подросток не предъявлял жалоб и вел обычный образ жизни.
«Несмотря на наличие инородного тела таких размеров в анатомически очень чувствительной области», — приводятся слова руководителя отделения ортопедии и травматологии больницы, Пьера Франческо Костичи.
В 13 лет у подростка начались боли в правой ноге, а затем — неприятные ощущения в обеих нижних конечностях. Рентгенография позвоночника выявила посторонний металлический предмет в поясничной области. Компьютерная томография показала, что рычаг проник через левый бок и оказался в непосредственной близости от нервного корешка в области поясничных позвонков. За три года вокруг инородного тела сформировалась оболочка из фиброзной ткани.
Основная сложность для хирургов заключалась в расположении обломка — он находился в межпозвонковом отверстии. Медикам пришлось постепенно и максимально точно освобождать нерв от инородного тела, чтобы не повредить его функции. Лишь после отделения рычага от нервного корешка его удалось извлечь целиком.
Операция длилась около трех часов. После вмешательства состояние подростка оценивалось как удовлетворительное: уже на следующее утро он смог встать с постели, а через несколько дней его выписали из больницы. По данным медучреждения, восстановление завершилось успешно. При контрольном осмотре осложнений, в том числе неврологических, не выявили.