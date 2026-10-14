Школьный охранник показывал детям половой орган и предлагал деньги за близость
В Уфе 66-летний охранник показывал школьникам половой орган и предлагал деньги за близость. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
По словам родителей детей, пенсионер работает охранником в двух школах. Они утверждают, что сотрудник часто приходит в учебные заведения в состоянии алкогольного опьянения. Он также заигрывал с девочками 10-14 лет и оголялся перед некоторыми из них.
В публикации отмечается, что мужчина звонил детям, чтобы поговорить «как дедушка с внучкой», а после предлагал вступить с ним в интимную связь за денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что в Москве педиатра поймали на интимном массаже для малолетних школьниц.
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