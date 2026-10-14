Школьный охранник показывал детям половой орган и предлагал деньги за близость

14 октября 2026, 18:50

В Уфе пожилой охранник оголялся перед школьницами и предлагал деньги за близость

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Уфе 66-летний охранник показывал школьникам половой орган и предлагал деньги за близость. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.