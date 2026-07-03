101-летняя пенсионерка раскрыла секрет долголетия

03 июля 2026, 17:09

WSAW: 101-летняя американка считает секретом долголетия активную жизнь

Фото: istockphoto/seb_ra

В американском штате Висконсин 101-летняя Норма Свон раскрыла свой рецепт долголетия. Именинница, появившаяся на свет 1 июля 1925 года, отпраздновала вековой юбилей в библиотеке города Огема, устроив тематическую вечеринку по мотивам мультфильма «101 далматинец», пишет портал WSAW.





Подготовка к торжеству заняла у семьи целый год. Дочь юбилярши Линда Ромблом отмечает, что главная черта ее матери — особый «настрой на благодарность»: Свон находит поводы для признательности в любых жизненных обстоятельствах и каждый вечер засыпает с молитвой, благодаря Всевышнего за все дары.



Родные и друзья характеризуют долгожительницу как человека, умеющего превращать любой негатив в позитив. Сама же Норма Свон главным секретом своего активного долголетия называет неусидчивость.





«Я никогда не сидела спокойно. Никогда. Я всегда была чем-то занята. Много работала на улице. Думаю, дело в свежем воздухе и солнце», — заключила пенсионерка.