Учёный назвал ключевые привычки для активного долголетия
Приглашённый профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс рассказал о главных привычках для активного долголетия. Его слова передает РИА Новости.
Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения. Среди них — отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, а также контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови.
Профессор подчеркнул, что людям с диабетом особенно важно поддерживать сахар в пределах нормы: оптимально, когда примерно 70–80% времени в течение суток уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне. Это снижает риски для сердечно-сосудистой системы и сохраняет здоровье мозга.
Воутерс пояснил на конференции по теме активного долголетия, что современная медицина в целом должна перейти от лечения болезней к продлению периода здоровой жизни. По его мнению, забота о сердечно-сосудистом здоровье не должна начинаться после 60 лет — этот процесс должен сопровождать человека, начиная с молодого возраста. В наилучшем случае внимание организму должно уделяться даже до рождения, внутриутробно.
