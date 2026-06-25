Старейшая жительница одного города в США раскрыла простой секрет долголетия

25 июня 2026, 21:42

Секрет долголетия 109-летней американки заключается в ходьбе и игре в гольф

Фото: istockphoto/PIKSEL

В американском штате Нью-Йорк свой 109-й день рождения отпраздновала старейшая жительница округа Монро — Ида Аньелло. Именинница раскрыла секрет своего долголетия, сообщает Yahoo News.





Ида Аньелло родилась 21 июня 1917 года. Почти всю свою жизнь она посвятила благотворительности: основала проект по борьбе с загрязнением воздуха, организовывала летние выезды для детей на природу и собирала вещи для нуждающихся. До недавнего времени американка вела самостоятельный образ жизни, однако после перенесенной пневмонии сейчас проходит реабилитацию в специализированном центре для пожилых людей. Главным фактором своего долголетия собеседница назвала высшее покровительство.





«Бог всегда был на моей стороне», — сказала пенсионерка.