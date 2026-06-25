Старейшая жительница одного города в США раскрыла простой секрет долголетия
Секрет долголетия 109-летней американки заключается в ходьбе и игре в гольф
В американском штате Нью-Йорк свой 109-й день рождения отпраздновала старейшая жительница округа Монро — Ида Аньелло. Именинница раскрыла секрет своего долголетия, сообщает Yahoo News.
Ида Аньелло родилась 21 июня 1917 года. Почти всю свою жизнь она посвятила благотворительности: основала проект по борьбе с загрязнением воздуха, организовывала летние выезды для детей на природу и собирала вещи для нуждающихся. До недавнего времени американка вела самостоятельный образ жизни, однако после перенесенной пневмонии сейчас проходит реабилитацию в специализированном центре для пожилых людей. Главным фактором своего долголетия собеседница назвала высшее покровительство.
«Бог всегда был на моей стороне», — сказала пенсионерка.Ее внучка добавила, что бабушка на протяжении всей жизни отличалась активностью. Женщина играла в гольф и много ходила пешком, подсчитывая пройденные шаги.