Раскрыты самые эффективные виды спорта для достижения долголетия
Ученый, эксперт по долголетию и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер заявил, что для продления жизни необходимо регулярно заниматься физической активностью. В беседе с изданием El Confidencial он раскрыл самые эффективные виды спорта для достижения долголетия.
Ученый пояснил, что долголетие зависит от трех ключевых факторов: физической активности, социальных связей и эмоционального состояния. По его мнению, все эти аспекты объединяются в любом виде спорта, где используется ракетка. В качестве примера он привел пиклбол, теннис и бадминтон.
Эти виды спорта также развивают координацию и чувство общности, а соревновательный элемент добавляет дополнительную мотивацию. Бюттнер подчеркнул, что сочетание всех этих факторов положительно влияет на психическое и физическое здоровье. Кроме того, эксперт отметил, что эти занятия доступны и легко интегрируются в повседневную жизнь.
