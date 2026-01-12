103-летняя долгожительница раскрыла секрет долголетия
Руби Гринвуд из Вермонта отметила свой 103-й день рождения, продолжая заниматься любимым хобби — вязанием шапок для соседских детей. Об этом сообщает Life 5 News.
Женщина связывает свою долгую жизнь с трудолюбием и отсутствием вредных привычек. Руби родилась в 1922 году и выросла на ферме. Она работала с юных лет, а позже вместе с мужем управляла компанией по продаже строительных материалов. На вопрос о секрете долголетия, она ответила, что никогда не пила и не курила.
Вязание шапочек стало для нее способом «продолжать жить и идти вперед». Готовые изделия женщина раздает детям в местной церкви, прихожанкой которой является уже 70 лет.
