Анисьин день 12 января: как укрепить здоровье, привлечь достаток в дом и защититься от зла в Святки, народные приметы
В народном календаре 12 января отмечается Анисьин день, являющийся настоящим «хозяином стужи». Анисья-морозница приносила лютые холода, от которых деревья трещали, а речки вмиг покрывались коркой льда. Православная церковь в это время почитает святую Анисию Солунскую, покровительницу тех, кто страдает от несправедливости, а также помощницу в лечении желудочных болезней. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПочитание этой святой уходит корнями в эпоху раннего христианства, в III–IV века. Анисия родилась в знатной семье в греческих Фессалониках (ныне — Салоники). Оставшись рано сиротой и получив большое наследство, девушка избрала путь служения ближним. Следуя заповедям Христа, она отпустила на волю всех своих рабов, а всё богатство раздала нуждающимся: беднякам, сиротам и узникам-христианам. Не остановившись на этом, Анисия посвятила себя помощи людям — ухаживала за больными и поддерживала скорбящих.
Трагическая гибель святой пришлась на времена жестоких гонений при императоре Максимиане. Однажды на пути к молитве её остановил римский солдат, повелевая идти на языческое празднество в честь Солнца. Получив твёрдый отказ, он попытался сорвать с её головы покрывало, но святая мужественно оттолкнула нечестивца. В ярости воин пронзил Анисию мечом. Верующие с почестями погребли мученицу, а позже на месте её упокоения возвели часовню. За свою жизнь, полную милосердия, и твёрдость в вере святая Анисия глубоко почитается православными христианами. В народе же к её заступничеству часто обращаются при различных недугах, особенно при проблемах с пищеварением.
Традиции и обряды Анисьина дняАнисьин день, выпадающий на разгар Святок, был богат на ритуалы, охватывавшие все стороны крестьянской жизни. Поскольку этот праздник приходился на время, свободное от строгого поста, основной заботой становилась подготовка к обильному застолью. В деревнях традиционно забивали свиней, а главным праздничным яством считались фаршированные свиные желудки.
Сытный пир имел глубокий смысл: существовала примета, что чем щедрее угощение в этот день, тем больше достатка и благополучия ожидает семью в наступающем году. Мужчины иногда отправлялись на охоту за кабаном, и добыча такого зверя была особой честью для охотника.
Обращались в этот день и к самой святой. Ей молились не только о телесном здравии, особенно при желудочных хворях, но и об укреплении духа, защите от злых сил и удаче в добрых делах. Считалось, что 12 января — удачное время для начала лечения или визита к знахарю. Были и особые ритуалы: чтобы изгнать болезнь, следовало выйти на перекрёсток, назвать имя страдающего человека и бросить через левое плечо щепотку соли, ни в коем случае не оглядываясь назад.
Кроме того, день посвящали укреплению семейных уз. Родственники ходили друг к другу в гости, делились планами на будущее. Такое общение, по поверьям, сплачивало семью и задавало благой тон всем начинаниям. Не забывали и о домашней скотине — животных обильно кормили и ухаживали за ними, веря, что это обеспечит им здоровье и приплод.
Народные запретыЧтобы не навлечь на дом беду, в Анисьин день строго соблюдали ряд запретов, многие из которых были связаны с защитой от нечисти, особо активной в святочный период.
- Не браться за рукоделие. Под строгим запретом были шитьё, вязание и вышивание. Люди верили, что игла с нитью может «притянуть» в дом болезни и семейные раздоры.
- Избегать чужих вещей. Нельзя было принимать подарки от незнакомцев, подбирать что-либо с земли (особенно на перекрёстках) или пользоваться чужим полотенцем. Считалось, что через эти предметы можно перенять чужую болезнь, порчу или несчастье.
- Быть осторожным в общении. Не рекомендовалось ходить в гости к людям, с которыми не поддерживали близких отношений, чтобы не внести разлад в свою семью. Также старались не вступать в беседы со случайными прохожими.
- Не примерять чужое. Большой грех и дурная примета — надевать чужую одежду или ложиться на чужую постель. Это предвещало долгие ссоры и непонимание в семье.
Приметы
- Снег 12 января предвещал дождливое и прохладное лето.
- Южный ветер в этот день сулил теплое лето и богатый урожай.
- Сильный мороз на Анисью указывал на то, что и февраль будет очень холодным.
- Яркое солнце предсказывало скорое потепление и мягкую погоду до конца января.
- Вороны, сидящие на нижних сучьях деревьев, и громкое чириканье воробьёв были верными вестниками приближающегося потепления и сильного ветра.