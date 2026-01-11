11 января 2026, 17:07

В народном календаре 12 января отмечается Анисьин день, являющийся настоящим «хозяином стужи». Анисья-морозница приносила лютые холода, от которых деревья трещали, а речки вмиг покрывались коркой льда. Православная церковь в это время почитает святую Анисию Солунскую, покровительницу тех, кто страдает от несправедливости, а также помощницу в лечении желудочных болезней. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции и обряды Анисьина дня

Народные запреты

Не браться за рукоделие. Под строгим запретом были шитьё, вязание и вышивание. Люди верили, что игла с нитью может «притянуть» в дом болезни и семейные раздоры.

Избегать чужих вещей. Нельзя было принимать подарки от незнакомцев, подбирать что-либо с земли (особенно на перекрёстках) или пользоваться чужим полотенцем. Считалось, что через эти предметы можно перенять чужую болезнь, порчу или несчастье.

Быть осторожным в общении. Не рекомендовалось ходить в гости к людям, с которыми не поддерживали близких отношений, чтобы не внести разлад в свою семью. Также старались не вступать в беседы со случайными прохожими.

Не примерять чужое. Большой грех и дурная примета — надевать чужую одежду или ложиться на чужую постель. Это предвещало долгие ссоры и непонимание в семье.

Приметы