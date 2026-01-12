Ушла из жизни одна из старейших долгожительниц России
Нафиза Исламбековна Жарылгапова из Самарской области умерла на 113-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение Национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).
Последние дни жизни Нафиза Исламбековна провела в гостях у детей в казахстанском городе Уральске — там же её и похоронили
Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Большую часть жизни она прожила в Оренбуржье. Несколько лет назад женщина переехала в Самарскую область и поселилась семьёй внучки.
Нафиза Исламбековна воспитала пятерых детей. На момент её смерти у неё было 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.
В настоящее время рекорд долголетия среди россиян принадлежит жительнице Грозного, которой в 2025 году исполнилось 120 лет.
