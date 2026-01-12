Ушла из жизни одна из старейших долгожительниц России

12 января 2026, 01:48

Одна из старейших жительниц России умерла в 112 лет

Фото: iStock/Diy1

Нафиза Исламбековна Жарылгапова из Самарской области умерла на 113-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение Национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).