Первый молебен против абортов провели в российских храмах
В ряде российских епархий впервые состоялась специальная церковная служба «о вразумлении женщин, имеющих намерение погубить младенца во утробе». Богослужение приурочили ко дню памяти убитых в Вифлееме младенцев.
Издание «Осторожно, новости» пишет, что о проведении молебна отчитались епархии Волгограда и Крыма. Масштабное мероприятие также прошло в московском храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкине. В ходе службы зажгли 3 000 свечей,каждая символизировала ребёнка, погибшего в результате аборта.
На богослужении присутствовала депутат Государственной думы Татьяна Буцкая. После завершения молебна в храме организовали противоабортный семинар, где обсудили вопросы защиты жизни нерождённых детей и поддержки беременных женщин в сложных жизненных ситуациях.
