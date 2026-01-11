Первый молебен против абортов провели в российских храмах

11 января 2026, 23:45

В ряде российских епархий впервые состоялась специальная церковная служба «о вразумлении женщин, имеющих намерение погубить младенца во утробе». Богослужение приурочили ко дню памяти убитых в Вифлееме младенцев.