Достижения.рф

107-летний мужчина поделился секретом долгой жизни

Mirror: 107-летний британец назвал секретом долголетия рыбу с картошкой фри
Фото: iStock/Fudio

Старейший житель Уэльса, Великобритания, Оуэн Файлер назвал секрет своего долголетия. Об этом пишет издание Mirror.



Файлер утверждает, что всю жизнь усердно трудился, всегда поступал правильно и был предан одному из блюд британской кухни — фиш-энд-чипс, то есть жареной рыбе с картошкой фри. По его мнению, оно является полноценным обедом. В его время для приготовления использовали настоящую треску и хека, вспоминает он.

Мужчина также отметил, что не планировал прожить так долго. В его семье никогда не задумывались о старости.

Оуэн Файлер родился в 1919 году и во время Второй мировой войны служил в Королевских уэльских фузилерах, а затем в военной полиции. У него четверо детей, десять внуков и пятнадцать правнуков.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0