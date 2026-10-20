107-летний мужчина поделился секретом долгой жизни
Старейший житель Уэльса, Великобритания, Оуэн Файлер назвал секрет своего долголетия. Об этом пишет издание Mirror.
Файлер утверждает, что всю жизнь усердно трудился, всегда поступал правильно и был предан одному из блюд британской кухни — фиш-энд-чипс, то есть жареной рыбе с картошкой фри. По его мнению, оно является полноценным обедом. В его время для приготовления использовали настоящую треску и хека, вспоминает он.
Мужчина также отметил, что не планировал прожить так долго. В его семье никогда не задумывались о старости.
Оуэн Файлер родился в 1919 году и во время Второй мировой войны служил в Королевских уэльских фузилерах, а затем в военной полиции. У него четверо детей, десять внуков и пятнадцать правнуков.
Читайте также: