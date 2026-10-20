107-летний мужчина поделился секретом долгой жизни

20 октября 2026, 13:19

Mirror: 107-летний британец назвал секретом долголетия рыбу с картошкой фри

Фото: iStock/Fudio

Старейший житель Уэльса, Великобритания, Оуэн Файлер назвал секрет своего долголетия. Об этом пишет издание Mirror.