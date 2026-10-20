Терапевт предупредила о риске гепатита людей, заказывающих товары на маркетплейсах
Люди, которые любят заказывать товары на маркетплейсах, рискуют заразиться гепатитом при походе в пункт выдачи заказов. Об этом в личном блоге сообщила терапевт Ольга Сухарева.
По словам врача, к ней часто приходили люди с порезами от канцелярского ножа, который они использовали для вскрытия упаковок товаров в пунктах выдачи заказов. Специалист подчеркивает, что такие предметы представляют серьезную угрозу для здоровья.
Согласно ее мнению, есть риск, что этим же ножом мог порезаться кто-то другой. Вирус гепатита В остается жизнеспособным в капле засохшей крови до месяца. Вирус гепатита С также устойчив во внешней среде и способен сохраняться более недели даже на засохшем пятне крови на лезвии бритвы или конце иглы, объяснила Сухарева. Однако ВИЧ таким способом не передается, заключила она.
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