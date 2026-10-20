Терапевт предупредила о риске гепатита людей, заказывающих товары на маркетплейсах

20 октября 2026, 11:53

Терапевт Сухарева: Через канцелярский нож в ПВЗ можно заразиться гепатитом

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Люди, которые любят заказывать товары на маркетплейсах, рискуют заразиться гепатитом при походе в пункт выдачи заказов. Об этом в личном блоге сообщила терапевт Ольга Сухарева.