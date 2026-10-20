Раскрыто, в каком случае из-за храпа нужно бить тревогу
Высокое артериальное давление на фоне храпа может указывать на увеличенную стрессовую нагрузку. Об этом сообщила NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.
По ее словам, такое состояние может быть связано с синдромом обструктивного апноэ сна. Каждый раз, когда дыхание временно останавливается, активизируется симпатическая нервная система — та часть, которая отвечает за реакцию организма на стресс, пояснила специалист.
Терапевт подчеркнула, что в результате увеличивается частота сердечных сокращений и повышается сосудистый тонус. Если такие эпизоды повторяются каждую ночь, это создает хроническую нагрузку, добавила Ревкова.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова назвала главные ошибки в лечении насморка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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