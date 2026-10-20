Невролог объяснила, почему чаще всего дергается глаз
Причиной дергающегося глаза чаще всего является лицевая миокимия, которая может быть вызвана тревогой или переутомлением. Об этом сообщила врач-невролог Регина Головачева, передает aif.ru.
По ее словам, лицевая миокимия — это состояние, при котором мышцы вокруг глаза начинают непроизвольно сокращаться, создавая ощущение, что глаз дергается. Это может происходить из-за стресса или усталости. В таких случаях рекомендуется наладить режим сна, который должен длиться от семи до девяти часов, отметила специалист.
Невролог также посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, избегать напитков с кофеином и алкоголя. Если проблема не исчезает в течение трех месяцев, врач может предложить ботулинотерапию.
В рамках этой процедуры пациенту вводят медицинский ботулотоксин, который доступен в аптеках. Важно понимать, что это не косметологическая, а медицинская процедура, которую должен проводить квалифицированный врач. После введения препарата мышца расслабляется и перестает дергаться, объяснила Головачева.
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