Невролог объяснила, почему чаще всего дергается глаз

20 октября 2026, 12:36

Невролог Головачева: причиной дергающегося глаза может быть переутомление

Фото: iStock/demaerre

Причиной дергающегося глаза чаще всего является лицевая миокимия, которая может быть вызвана тревогой или переутомлением. Об этом сообщила врач-невролог Регина Головачева, передает aif.ru.