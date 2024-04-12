«108 минут, изменившие мир»: 63 года назад с Байконура запустили «Восток» с Гагариным

Фото: РИА Новости
12 апреля 1961 года стало легендарной датой в истории человечества. Гражданин СССР Юрий Гагарин взял на себя роль первого человека, который совершил полёт в открытый космос. С тех пор в эту дату отмечают День космонавтики.
Немного подробнее о героическом подвиге Юрий Гагарина, а также о том, как принято отмечать День космонавтики, расскажет редакция «Радио 1».
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур». Так произошёл первый в истории полёт человека в открытый космос. Гагарин облетел планету вокруг, успевая вести наблюдение в иллюминаторы, поддерживать связь с Землёй и контролировать работу космического корабля, а затем приземлился в Саратовской области.
Фото: iStock/AMilkin
Полёт Юрия Гагарина длился всего 108 минут, однако, именно он положил начало удивительным космическим открытиям, которые позволяют людям узнавать много нового о мире вокруг и о самих себе.
Первый человек, посетивший космическое пространство, Юрий Гагарин, отправился в своё путешествие 12 апреля 1961 года. Уже двое суток спустя его встречала восторженная толпа в центре российской столицы.
Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Праздник День космонавтики был введён ровно год спустя после полёта Гагарина. 12 апреля 1962 года Советский Союз отметил свой первый космический праздник. После этого традиция празднования Дня космонавтики осталась в России и других постсоветских странах.
В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
В каждом регионе День космонавтики отвечают по-своему. Огромное количество мероприятий, кинопоказов, фестивалей и других развлекательных программ на космическую тему ежегодно проходят по всей стране.
При этом, 12 апреля люди по всему миру отмечают «Юрьеву ночь», названную в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина. Во всех уголках планеты на «Юрьеву ночь» принято рассказывать молодому поколению о невероятном подвиге обычного советского гражданина, который своим поступком буквально разделил мир на «до» и «после».
Фото: iStock/gorodenkoff
В день космонавтики принято чествовать всех людей, которые имели отношение к строительству, проектированию, подготовке и исполнению космических миссий. На школьных уроках в этот день педагоги учат детей мастерить модели ракет, напоминая, что даже самая несбыточная мечта маленького человека может претвориться в реальность. Главное — много и упорно работать, а также уверенно идти к своей цели.
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12 апреля 1961 года
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур». Так произошёл первый в истории полёт человека в открытый космос. Гагарин облетел планету вокруг, успевая вести наблюдение в иллюминаторы, поддерживать связь с Землёй и контролировать работу космического корабля, а затем приземлился в Саратовской области.
Фото: iStock/AMilkin
Полёт Юрия Гагарина длился всего 108 минут, однако, именно он положил начало удивительным космическим открытиям, которые позволяют людям узнавать много нового о мире вокруг и о самих себе.
Когда начали отмечать День космонавтики
Первый человек, посетивший космическое пространство, Юрий Гагарин, отправился в своё путешествие 12 апреля 1961 года. Уже двое суток спустя его встречала восторженная толпа в центре российской столицы.
Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Праздник День космонавтики был введён ровно год спустя после полёта Гагарина. 12 апреля 1962 года Советский Союз отметил свой первый космический праздник. После этого традиция празднования Дня космонавтики осталась в России и других постсоветских странах.
В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
Празднование Дня космонавтики
В каждом регионе День космонавтики отвечают по-своему. Огромное количество мероприятий, кинопоказов, фестивалей и других развлекательных программ на космическую тему ежегодно проходят по всей стране.
При этом, 12 апреля люди по всему миру отмечают «Юрьеву ночь», названную в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина. Во всех уголках планеты на «Юрьеву ночь» принято рассказывать молодому поколению о невероятном подвиге обычного советского гражданина, который своим поступком буквально разделил мир на «до» и «после».
Фото: iStock/gorodenkoff
В день космонавтики принято чествовать всех людей, которые имели отношение к строительству, проектированию, подготовке и исполнению космических миссий. На школьных уроках в этот день педагоги учат детей мастерить модели ракет, напоминая, что даже самая несбыточная мечта маленького человека может претвориться в реальность. Главное — много и упорно работать, а также уверенно идти к своей цели.
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