11-летний школьник выкопал останки древней рептилии

13 июня 2026, 06:00

В США подросток обнаружил останки древнего ящера

11‑летний Корбин Буллард обнаружил в карьере штата Канзас (США) скелет древнего морского ящера — тилозавра. Юного исследователя уже прозвали юным палеонтологом, а саму находку назвали уникальной.