11-летний школьник выкопал останки древней рептилии
11‑летний Корбин Буллард обнаружил в карьере штата Канзас (США) скелет древнего морского ящера — тилозавра. Юного исследователя уже прозвали юным палеонтологом, а саму находку назвали уникальной.
Как сообщает телеканал Fox 29, мальчик состоит в геологическом клубе, участники которого регулярно выезжают на близлежащий карьер. Там в ходе работ срезают слои породы, под которыми открываются ранее неисследованные окаменелости.
История открытия началась в сентябре 2025 года. Тогда мальчик заметил в карьере 6–7 позвонков древнего создания и сразу осознал значимость находки. Спустя несколько месяцев он вместе с товарищами по клубу провел раскопки и извлёк останки рептилии длиной 4,5 метра.
Особое внимание членов клуба привлекла необычная поза ископаемого ящера: его голова была вывернута под неестественным углом. Находка может дать дополнительные сведения о последних мгновениях жизни животного или условиях его захоронения. В июле 2026 года Корбин Буллард представит череп обнаруженного тилозавра на ярмарке.
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