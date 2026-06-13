МИД РФ предупредил об «охоте» на россиян в Таиланде

13 июня 2026, 04:34

МИД РФ предупредил россиян об арестах в Таиланде по запросам США

Фото: istockphoto/Mordolff

Гражданам России стоит воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах в случаях, когда есть опасения уголовного преследования со стороны США. Об этом сообщил МИД РФ.