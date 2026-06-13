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МИД РФ предупредил об «охоте» на россиян в Таиланде

МИД РФ предупредил россиян об арестах в Таиланде по запросам США
Фото: istockphoto/Mordolff

Гражданам России стоит воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах в случаях, когда есть опасения уголовного преследования со стороны США. Об этом сообщил МИД РФ.



На официальном сайте ведомство подчеркнуло, что в отношении россиян ведется «настоящая охота». Американские спецслужбы действуют активно и зачастую без согласования с тайскими властями, чтобы задержать граждан РФ, попавших в поле зрения Вашингтона по разным причинам. В заявлении МИД отмечается, что задержанные нередко сталкиваются с угрозами, запугиванием и психологическим давлением в попытке склонить их к признанию вины.

Кроме того, в ведомстве указали, что после начала специальной военной операции давление со стороны Вашингтона заметно усилилось. На фоне масштабных санкций, затронувших ключевые отрасли российской экономики, в зону внимания США могут попасть даже те люди, которые не предполагают, что подвержены подобным рискам.

Александр Огарёв

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