РСП под запретом: россиян начнут штрафовать за унижение разведенных женщин с детьми
«Известия»: в России хотят ввести наказание за термин «разведёнка с прицепом»
Российские законодатели рассматривают инициативу о введении штрафов за использование унизительного термина «разведёнка с прицепом» (РСП), который применяют по отношению к женщинам, воспитывающим детей после развода. Об этом пишет газета «Известия».
Согласно результатам исследований, свыше 60% интернет‑пользователей употребляют это обозначение в негативном ключе. Специалисты в области психологии поясняют, что подобные ярлыки зачастую становятся следствием низкой самооценки либо отражают стремление принизить других, чтобы на их фоне почувствовать собственное превосходство.
«Мужчины, использующие пренебрежительный термин "разведенка с прицепом", могут сами переживать травму отвержения от своих мам и пап», — заявил психолог Юрий Кудрявцев.
Эксперт также акцентировал внимание на важности конструктивного подхода к воспитанию детей. По его словам, для гармоничного развития ребёнка критически значима поддержка матери и отца, вне зависимости от характера их отношений друг с другом. Кроме того, необходимо воздерживаться от манипуляций и негативных высказываний о втором родителе в присутствии детей, чтобы не травмировать их психику.