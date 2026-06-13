РСП под запретом: россиян начнут штрафовать за унижение разведенных женщин с детьми

13 июня 2026, 05:21

«Известия»: в России хотят ввести наказание за термин «разведёнка с прицепом»

Фото: istockphoto/Kaan Sezer

Российские законодатели рассматривают инициативу о введении штрафов за использование унизительного термина «разведёнка с прицепом» (РСП), который применяют по отношению к женщинам, воспитывающим детей после развода. Об этом пишет газета «Известия».





Согласно результатам исследований, свыше 60% интернет‑пользователей употребляют это обозначение в негативном ключе. Специалисты в области психологии поясняют, что подобные ярлыки зачастую становятся следствием низкой самооценки либо отражают стремление принизить других, чтобы на их фоне почувствовать собственное превосходство.



«Мужчины, использующие пренебрежительный термин "разведенка с прицепом", могут сами переживать травму отвержения от своих мам и пап», — заявил психолог Юрий Кудрявцев.