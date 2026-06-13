В Канаде продают атрибутику с российской символикой к чемпионату мира

13 июня 2026, 03:45

Фото: istockphoto/macky_ch

В одном из магазинов Торонто, специализирующемся на продаже спортивных аксессуаров и атрибутики к чемпионату мира по футболу, появился российский мерч. Покупателям предлагают кепки с надписью «Russia» и флаги РФ, пишет РИА Новости.