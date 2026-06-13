В Канаде продают атрибутику с российской символикой к чемпионату мира
В одном из магазинов Торонто, специализирующемся на продаже спортивных аксессуаров и атрибутики к чемпионату мира по футболу, появился российский мерч. Покупателям предлагают кепки с надписью «Russia» и флаги РФ, пишет РИА Новости.
Цена головного убора составляет около 11 долларов. Флаг с российским триколором обойдется в 7 долларов.
В описании к товарам покупателям предлагают активно поддерживать сборную. Флаг представлен в качестве прочного автомобильного аксессуара, подходящего для самых разных случаев — от парадов и поездок на стадион до посиделок на заднем дворе.
Россия не участвует в нынешнем чемпионате мира по футболу в соответствии с решением ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года. Запрет распространяется как на клубные турниры, так и на официальные матчи национальных сборных.
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