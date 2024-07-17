Клейкая масса: 9 главных ошибок приготовления пюре, которые допускают хозяйки

Фото: istock / juefraphoto
Многие любят картофельное пюре за его нежный вкус, воздушность и насыщенность. Но когда она получается серое, безвкусное и похоже на клейкую массу, удовольствия оно мало принесёт. В материале «Радио 1» расскажем о главных ошибках в приготовлении картофельного пюре.
Выбор картофеляСчитается, что клубни желтого цвета готовятся хорошо, но толочь их может быть сложно. Лучшим вариантом для варки станет именно белая картошка из-за высокого содержания крахмала. Такой картофель хорошо впитывает молоко и масло.
Нарезка картошкиВарить картофель целиком не стоит, иначе процесс может занять много времени. Однако его нужно грамотно нарезать: важно сделать брусочки одинаковыми по размеру. В противном случае крупные куски будут вариться долго, а маленькие разварятся. В итоге пюре получится комковатым. Лучше всего разрезать клубни пополам или на 4 части.
Фото: istock / Sergei Dolgov
Горячая водаНе нужно заливать картошку горячей или кипящей водой для ускорения процесса, так она сварится неравномерно. Лучше всего использовать холодную воду. Так она проварится равномерно. Варить картофель нужно на умеренном огне, не позволяя воде кипеть.
Соль после варкиСолить картофель нужно после закипания воды. Если солить уже сваренный картофель или готовое пюре, то вкус будет хуже и соли понадобится гораздо больше.
Сразу толочьПосле варки картошки нужно слить воду и дать ей немного отдохнуть. Так картофель подсохнет и даст более насыщенный вкус будущему пюре.
Кухонная техника для пюреКухонная утварь позволяет сделать пюре без усилий, однако из-за миксера или блендера оно может получиться липким и клейким. Лучше всего картофель «давить» привычной толкушкой или хотя-бы вилкой.
Фото: istock / Mari Carmen Martinez
Неверная пропорция ингредиентов для пюреНа 1 кг картофеля понадобится 200 мл молока и 50 г сливочного масло. Любителям сыра можно добавить немного тертого пармезана или чеддера (50-100 г).
Холодное молоко и маслоИз-за холодного молока пюре может получиться серым. Важно смешивать ингредиенты близкой температуры, чтобы они «подружились» и пюре получилось вкуснее. Также нельзя использовать масло из морозилки, лучше достать его заранее, чтобы оно стало комнатной температуры. Ни в коем случае не добавляйте маргарин.
РазогреватьК сожалению, пюре, постоявшее в холодильнике, теряет большинство своих вкусовых качеств и легкую текстуру. Поэтому в идеале пюре делать на один раз.
Читайте также:
Вкуснее, чем в ресторане: картофель с сыром и грибами от шефа Ивлева
Сливочно и ягодно: Как приготовить торт-мороженое с черникой дома
Слишком сочно: Самый простой рецепт мясной лазаньи
Алина Юрчак