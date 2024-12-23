11 переходов на железнодорожных станциях Подмосковья нуждаются в обновлении

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На железнодорожных станциях Московской области необходимо реконструировать более 10 надземных пешеходных переходов. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
«Мы видим большой запрос на конкорсы – современные железнодорожные переходы. Сегодня 11 из них у нас устарели. Мы должны решить задачу, как сделать, чтобы они были современными – закрытыми и с эскалаторами. Одного лифта на станции недостаточно для большого пассажиропотока», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».В октябре разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути открыли у станции Серпухов. А к 2026 году планируется построить четыре пешеходных перехода нового типа в Лобне, Люберцах и Одинцове.
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Лора Луганская