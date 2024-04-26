11 юных жителей Щёлкова получили паспорта в торжественной обстановке

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Замглавы городского округа Щёлково Дмитрий Толмачёв вручил паспорта юным жителям муниципалитета. Обладателями первых государственных документов стали семь юношей и четыре девушки, рассказали в пресс-службе администрации.
«У нас есть добрая традиция вручать паспорта юным жителям округа в торжественной обстановке. Для ребят и их родителей это важный день – с получением документа наступает новый ответственный этап в их жизни. Этот момент должен запомниться надолго», – сказал глава городского округа Андрей Булгаков.По данным администрации, это уже вторая подобная торжественная церемония в апреле этого года.
Если родители хотят, чтобы их сын или дочь получили паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом оператору при подаче документов, добавили в пресс-службе.
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Лора Луганская