В Щёлкове обновят 18 лифтов в многоквартирных домах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
18 новых лифтов появятся в городском округе Щёлково в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Старые лифты заменят на трех адресах в Щёлково и на четырех улицах Монино.
Стоит отметить, что новые лифты российского и белорусского производства будут оснащены светодиодным освещением и дверными проёмами с «умными датчиками».
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«Ежегодно по программе капремонта в многоквартирных домах округа меняются коммуникации, лифты, кровля и проводятся фасадные работы. Мы совместно с Фондом капитального ремонта Московской области и Управлением технадзора капитального ремонта контролируем работы на всех этапах, что гарантирует качество их выполнения», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
Стоит отметить, что новые лифты российского и белорусского производства будут оснащены светодиодным освещением и дверными проёмами с «умными датчиками».
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Мира Полтева